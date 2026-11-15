اعتراض ترامپ به توقف اجرای حکم اعدام ۵۶۳ زندانی در کالیفرنیا

دونالد ترامپ ظاهرا نتوانسته عطش خود برای خون‌ریزی را پنهان کند و این بار به «توقف اجرای حکم اعدام برای تمامی ۵۶۳ زندانی» در کالیفرنیا از سوی فرمانداری این ایالت اعتراض کرده است.

جوان آنلاین: ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «اینکه گاوین نیوسام (که او را "گاوین نیوسکام" خطاب کرد) حکم اعدام ۵۶۳ زندانی محکوم به مرگ در کالیفرنیا را متوقف کرده است—کسانی که برخی از بدترین و بی‌رحم‌ترین قاتلانی هستند که تاکنون روی زمین زیسته‌اند—فاجعه‌ای برای عدالت در آمریکا محسوب می‌شود.»

اشاره رئیس‌جمهور به تصمیم گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، مبنی بر تغییر (تخفیف) مجازات بیش از ۵۰۰ نفر است که در این ایالت در انتظار اجرای حکم اعدام بودند. نیوسام اوایل این ماه در توضیح تصمیم خود نوشت: «از هر منظری که نگاه کنیم، سیستم اجرای مجازات اعدام در کالیفرنیا یک شکست تمام‌عیار است. این سیستم هرگز به‌طور عادلانه اجرا نشده و نمی‌شود، و نتیجه آن محکوم شدن افراد بی‌گناه بوده است.»

ترامپ گفت که خواهان مرگ همه آن‌هاست.

در ادامه پست ترامپ آمده است: «بسیاری از این افراد—کسانی که بارها و بارها مرتکب قتل شده‌اند—احتمالاً از خوش‌شانسی خود در داشتن فرمانداری تا این حد بی‌کفایت و بی‌احساس شگفت‌زده‌اند؛ فرمانداری که اجازه نمی‌دهد روند طولانی و پیچیده سیستم حقوقی به سرانجام برسد. خانواده‌های کسانی که به شکلی وحشیانه به قتل رسیده‌اند، به‌حق، ویران شده‌اند. امیدوارم این تصمیم لغو شود!»

تصمیم نیوسام تا زمانی که دیوان عالی ایالتی این تخفیف‌های مجازات را تأیید نکند، اجرایی نخواهد شد.