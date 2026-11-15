گولان: نتانیاهو با رها کردن اعراب، آنها را به باندهای جنایتکار سپرد

رهبر حزب مخالف «دموکرات‌ها» با انتقاد شدید از عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو در قبال اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی، افزایش فعالیت سازمان‌های تبهکار و ناامنی در مناطق عرب‌نشین را نتیجه سیاست‌های دولت کنونی دانست و خواستار پایان دادن به این وضعیت شد.

جوان آنلاین: در پی کشته شدن یک زن عرب و زخمی شدن سه نفر دیگر بر اثر انفجار یک بمب در شهرک عرب‌نشین «کفرمندا» در منطقه الجلیل واقع در شمال اراضی اشغالی، یائیر گولان، رهبر حزب مخالف «دموکرات‌ها»، بنیامین نتانیاهو را به بی‌توجهی به جان شهروندان عرب در اراضی اشغالی و واگذار کردن آنها به سازمان‌های تبهکار متهم کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، گولان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این حادثه نوشت: بمبی در روشنایی روز در روستای کفرمندا منفجر شد و تعدادی کشته و زخمی شدند. این همان سیاست بی‌توجهی است که دولت نتانیاهو دنبال می‌کند.

وی در ادامه افزود نتانیاهو به جان اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی بی‌توجهی کرد. زمانی که ایتامار بن‌ گویر را به‌عنوان وزیر امنیت داخلی منصوب کرد، اعراب را به دست سازمان‌های تبهکار سپرد. این سازمان‌ها در دوران دولت نتانیاهو و بن‌ گویر رشد کردند، قدرت گرفتند و گسترش یافتند و امروز تهدید آنها تمام «اسرائیل» را دربر گرفته است.

رهبر حزب مخالف «دموکرات‌ها» ادامه داد: دوران نتانیاهو و بن‌ گویر به پایان رسیده است و اکنون باید به این بی‌توجهی پایان داد. ما برای اصلاح امور اینجا هستیم. دولتی مبتنی بر تغییر تشکیل خواهیم داد که مسئولیت‌پذیر باشد، با سازمان‌های تبهکار مبارزه کند و امنیت شخصی را برای همه اسرائیلی‌ها اعم از یهودی و عرب بازگرداند.

اظهارات گولان پس از آن مطرح شد که لینا قاسم زیدان زن ۵۱ ساله، بر اثر پرتاب یک نارنجک دستی از سوی افراد ناشناس به یک فروشگاه شیرینی‌فروشی در منطقه‌ای تجاری و پرتردد در مرکز شهرک کفرمندا کشته شد و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، زیدان هنگام خرید در این فروشگاه حضور داشت که نارنجک منفجر شد. وی در شرایط وخیم به بیمارستان رامبام در حیفا منتقل شد، اما ساعاتی بعد فوت او اعلام شد.

طبق اعلام گروه‌های امدادی، در این حادثه یک مرد و یک زن در دهه پنجم زندگی خود به‌طور متوسط زخمی شدند و مرد چهارمی نیز جراحات سطحی برداشت.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، بر اساس ارزیابی‌های اولیه، مهاجمان به دنبال هدف مشخصی بودند و هنگامی که موفق به یافتن آن نشدند، نارنجک را به سمت فروشگاهی متعلق به یکی از بستگان آن فرد پرتاب کردند که در نتیجه آن، چند تن از غیرنظامیان قربانی شدند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند با وقوع این جنایت، شمار قربانیان فلسطینیان ساکن داخل اراضی اشغالی از ابتدای سال جاری میلادی به ۲۰۰ نفر افزایش یافت که ۲۰ نفر از آنها زن هستند.

شهرک‌های عرب‌نشین اکنون به‌طور کامل در وضعیت وحشت روزانه به سر می‌برند؛ به‌گونه‌ای که پرتاب نارنجک‌های دستی، تیراندازی و باج‌گیری در ازای تأمین امنیت به صاحبان فروشگاه‌های تجاری، بدون آنکه عامل بازدارنده‌ای وجود داشته باشد، به صحنه‌هایی تکراری در روشنایی روز تبدیل شده است.

شهرک کفرمندا نیز به‌تنهایی طی حدود یک ماه گذشته شاهد سلسله حوادث تیراندازی و پرتاب نارنجک بوده که خانه‌ها و فروشگاه‌های تجاری را هدف قرار داده است. ساکنان این شهرک می‌گویند این حوادث در تصاویر ویدئویی ثبت شده‌اند، اما تاکنون خبری از بازداشت افراد مظنون به دست داشتن در این حوادث اعلام نشده است.

روز جمعه نیز گادی آیزنکوت، مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اعراب بیش از یک‌پنجم جمعیت اراضی اشغالی را تشکیل می‌دهند. وی نتانیاهو را متهم کرد که با هدف سلب مشروعیت از این شهروندان، کارزار «نژادپرستانه و خصمانه‌» علیه آنها را تقویت می‌کند.

در هشتم نوامبر جاری، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اصهیونیستی پس از انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۷ اکتبر گذشته، مأموریت تشکیل کابینه جدید را به آیزنکوت، رهبر حزب «یشار» واگذار کرد.

این مأموریت پس از آن به آیزنکوت سپرده شد که ۶۷ عضو از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) او را برای تشکیل کابینه پیشنهاد کردند. در مقابل، ۴۶ نماینده خواستار واگذاری این مأموریت به نتانیاهو شدند و هفت نماینده حزب «یهودوت هتوراه» نیز از معرفی هر نامزدی خودداری کردند.

بر اساس قانون رژیم صهیونیستی، آیزنکوت از زمان مکلف شدن ۲۸ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد و رئیس این رژیم می‌تواند این مهلت را ۱۴ روز دیگر تمدید کند.

آیزنکوت برای تشکیل دولت و کسب رأی اعتماد کنست باید حمایت پارلمانی لازم را تأمین کند؛ این در حالیست که میان احزابی که از مأموریت او برای تشکیل کابینه حمایت کرده‌اند، درباره مشارکت در ائتلاف دولتی و شرایط تشکیل آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.