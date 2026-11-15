رسانه عبری: در وضعیت اضطراری هستیم/ به اهدافمان مقابل ایران نرسیدیم

یدیعوت آحارانوت اذعان کرد: باید صادق باشیم و بپذیریم به اهدافمان مقابل ایران نرسیدیم.

جوان آنلاین: در ادامه هشدارهای محافل صهیونیستی درباره گسترش انزوای این رژیم در سایه فشار افکار عمومی جهان به ویژه آمریکا، روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت در مقاله‌ای تحت عنوان «اسرائیل در وضعیت اضطراری قرار دارد»، اعلام کرد که شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و تغییر در افکار عمومی این کشور نسبت به اسرائیل، می‌تواند راه را برای تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش سلاح به اسرائیل هموار کند و برتری نظامی و آمادگی ارتش آن را تهدید کند.

اسرائیل در یک وضعیت اضطراری قرار دارد

این رسانه صهیونیستی افزود: اسرائیل در حال تجربه یک وضعیت اضطراری استراتژیک و رو به وخامت است. شکست جمهوری‌خواهان همراه با تغییر افکار عمومی آمریکا نسبت به اسرائیل می‌تواند کنگره را مجبور به اقدامات قانونی علیه تل‌آویو کند.

در ادامه این مقاله آمده است: این گام‌ها می‌تواند با اعمال تحریم‌ها در پاسخ به تروریسم اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی آغاز شود، سپس به تلاشی برای پایان دادن به سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل تبدیل شود و به محدودیت‌هایی در فروش تسلیحات پیشرفته به آن برسد و شاید بعداً به طور کلی منجر به تحریم تسلیحاتی اسرائیل شود.

ارتش و نیروی هوایی اسرائیل بدون کمک‌های آمریکا دوام نمی‌آورند

یدیعوت آحارانوت خاطرنشان کرد: این تحولات نه تنها برتری کیفی نظامی اسرائیل را تهدید می‌کند، بلکه توانایی نیروی هوایی را برای حفظ آمادگی عملیاتی خود نیز به خطر می‌اندازد. به ویژه اینکه نیروی هوایی و کل ارتش اسرائیل برای عملیات روزانه خود به تأمین مداوم تجهیزات، وسایل نقلیه و مهمات آمریکایی متکی هستند.

بر اساس این مقاله، توقف ارائه تجهیزات آمریکایی، انجام عملیات‌های نیروی هوایی اسرائیل را بسیار دشوار خواهد کرد و تغییر رویکرد افکار عمومی ایالات متحده یک تهدید واقعی و ملموس برای امنیت اسرائیل بوده و این خطر حتی فوری‌تر از خطر پروژه هسته‌ای ایران است.

نویسنده این یادداشت تاکید کرد: یکی از عناصر کلیدی اسرائیل در روابط خود با کشورهای عربی، از توافق صلح با مصر تا توافق‌نامه‌های عادی‌سازی موسوم به ابراهیم با چند کشور عربی دیگر، دسترسی و نزدیکی به واشنگتن بود.

رسانه مذکور عبری ادامه داد: بنابراین با تشدید انزوای اسرائیل، کشورهای عربی هم انگیزه‌ای برای برقراری روابط نزدیک با آن نخواهند داشت و در مقابل، دشمنانش قوی‌تر می‌شوند و انگیزه بیشتری می‌گیرند.

یدیعوت آحارونوت افزود: اسرائیل دو دارایی استراتژیک اساسی برای امنیت خود دارد: ارتش و نهاد امنیتی و اتحاد با ایالات متحده. بدون کمک‌های آمریکا، ارتش و نهاد امنیتی اسرائیل، چه از نظر مادی و چه از نظر روحیه ، به طور قابل توجهی تضعیف خواهند شد.

در ادامه این یادداشت آمده است که این وضعیت نیازمند تغییر فوری در رفتار اسرائیل و اتخاذ اقدامات اضطراری گسترده بر اساس سیاست‌های مشخص است. منظور از سیاست‌های مشخص این است که کابینه جدید باید گام‌های واقعی را با ابعاد منطقه‌ای آغاز کند، که مهمترین آنها توقف سریع و اجباری تروریسم اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی است.

اسرائیل نه قدرت شکست حماس و حزب‌الله را دارد و نه سرنگونی نظام ایران

رساله مذکور عبری تاکید کرد که در این میان یک حرکت سیاسی گسترده به سمت فلسطینی‌ها نیز مورد نیاز خواهد بود و اسرائیل باید رویکرد جدیدی نسبت به نوار غزه و بازسازی و توسعه آن ارائه دهد. علاوه بر آن، ادامه اشغال مناطقی در سوریه و لبنان باید به دقت بررسی شود و مزایای امنیتی در برابر هزینه‌های سیاسی سنجیده شود.

نویسنده این مقاله خاطرنشان کرد: این گام‌ها مستلزم رها شدن اسرائیلی‌ها از دروغ‌هایی است که مقامات به خورد آنها می‌دهند و باید با خودمان صادق باشیم و اعتراف کنیم که دستاوردهای نظامی اسرائیل تاکنون منجر به یک واقعیت بهتر برای اسرائیلی‌ها نشده است.

یدیعوت آحارونوت در پایان این مقاله خود نوشت: واقعیت آن است که اسرائیل نتوانسته حماس را به طور کامل در نوار غزه شکست دهد و قادر به خلع سلاح حزب الله هم نیست. همچنین اسرائیل قدرت سرنگونی نظام ایران را هم ندارد. علاوه بر آن، اسرائیل هنوز قدرت بازدارندگی خود را به طور کامل احیا نکرده و همیشه احتمال انجام حملات غافلگیر کننده از سوی دشمنان وجود دارد.