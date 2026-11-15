اطلاعات شخصی هزاران راننده در آمریکا به سرقت رفت

جوان آنلاین: شرکت اوبر اعلام کرد اطلاعات شخصی و جزئیات گواهینامه رانندگی هزاران نفر از رانندگان این شرکت در پی یک حمله سایبری به یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری به سرقت رفته است.

این شرکت در اطلاعیه‌ای خبر داد که شرکت «Fireworks AI» ارائه ‌دهنده خدمات، یک ماه پیش‌تر او را از این رخداد مطلع کرده بود. پس از آن، اوبر تحقیقاتی انجام داد که نشان داد اطلاعات شخصی کاربران به سرقت رفته است.

اوبر گفت: برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز بیشتر به داده‌های اوبر، بلافاصله ارتباطات داده‌ای خود را با این ارائه ‌دهنده خدمات قطع کرده است. این شرکت گفت تاکنون، هیچ مورد سوءاستفاده‌ای از داده‌ها شناسایی نشده است.

تک‌کرانچ گزارش داد این حمله از طریق شرکت «Fireworks AI» انجام شده است، شرکتی که زیرساخت دسترسی توسعه‌دهندگان به مدل‌های هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. مهاجمان با سرقت اطلاعات ورود داخلی این شرکت، توانسته بودند به حساب اوبر در سامانه Fireworks AI دسترسی پیدا کنند. داده‌های سرقت‌شده شامل شماره پلاک خودروهای رانندگان اوبر بوده است.

بر اساس اطلاعیه اوبر، این شرکت خدمات دسترسی رایگان به خدمات پایش اعتبار مالی و کمک در برابر کلاهبرداری را برای آسیب دیدگان فراهم می‌کند.

دفتر دادستان کل کالیفرنیا نیز گزارش داد که در ۷ اکتبر از این رخنه امنیتی مطلع شده است.

اوبر پس از دریافت این گزارش، ارتباطات داده‌ای خود را با شرکت مذکور قطع کرد و تحقیقات درباره ابعاد حادثه را آغاز کرد. تاکنون بررسی‌های اولیه نشان داده که مهاجمان به بخشی از اطلاعات اوبر، از جمله اطلاعات شخصی افراد، دسترسی پیدا کرده‌اند.

بر اساس اطلاعیه‌های ثبت‌شده در نهادهای ایالتی آمریکا، اطلاعات گواهینامه رانندگی ۲ هزار و ۵۶۷ نفر در ایالت ماساچوست، ۳ هزار و ۴۳۰ نفر در کارولینای جنوبی و هزار و ۸۷۳ نفر در رودآیلند افشا شده است.

به این ترتیب، تنها در این سه ایالت اطلاعات دست‌کم ۷ هزار و ۸۷۰ نفر در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است. این رقم لزوماً تعداد نهایی افراد آسیب‌دیده نیست و اوبر تاکنون آمار دقیق قربانیان این حمله را اعلام نکرده است.

این حادثه امنیتی تنها به اوبر مربوط نیست و شرکت نرم افزاری Notion نیز فاش کرد که داده‌هایش در این حمله به سرقت رفته است.