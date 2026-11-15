دیدار رئیس موساد با رئیس سیا در واشنگتن

رؤسای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم اسرائیل و آمریکا در واشنگتن دیدار کردند.

جوان آنلاین: شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رومن گوفمن، رئیس سازمان اطلاعات خارجی رژیم اسرائیل (موساد) با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در واشنگتن دیدار کرده است.

تاکنون گزارشی از محور گفت وگوهای گوفمن و رتکلیف منتشر نشده است.

نشریه آکسیوس پیشتر از سفر گوفمن برای دیدار با رتکلیف خبر داده بود.

«باراک راوید»، خبرنگار آکسیوس اعلام کرد که رئیس موساد، روز جمعه در واشنگتن با رئیس سیا درباره ایران دیدار می‌کند و احتمالاً گوفمن با استیو ویتکاف، نماینده ترامپ در امور خاورمیانه نیز در میامی گفت‌وگو خواهد کرد.

این نشریه آمریکایی تأکید کرد که هدف سفر رئیس موساد به واشنگتن گفتگو با مقام های ارشد دولت ترامپ درباره ایران است.