روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات این کشور به تداوم تولید موشک بالستیک توسط ایران اذعان کرد.

جوان آنلاین: مقام‌های آمریکایی به روزنامه وال‌استریت ‌ژورنال گفتند که جامعه اطلاعاتی آمریکا با اطمینان پایین برآورد می‌کند ایران بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ موشک بالستیک در زرادخانه خود دارد؛ این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی نیز تعداد موشک‌های ایران را بیش از۱۵۰۰ فروند ارزیابی می‌کنند.

رقم ۱۵۰۰ موشک، برآورد حداقلی جامعه اطلاعاتی آمریکا از توان موشکی ایران محسوب می‌شود.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند ایران با استفاده از قطعاتی که پیش‌تر ذخیره کرده بود، همچنان به ساخت موشک‌های بالستیک جدید ادامه می‌دهد.

این ارزیابی با ادعای اخیر «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، مبنی بر نابودی کامل پایه صنعتی نظامی ایران در تضاد است.

بر اساس گزارش این روزنامه، مقام‌های آمریکایی درباره تعداد دقیق موشک‌های ایران اطمینان بالایی ندارند، اما تداوم تولید موشک را تأیید کرده‌اند.