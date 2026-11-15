کد خبر: 1390497
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

مصرف شبانه روز ۳ میلیارد لیتر آب در تهران/ مردم یک هشتم پول آب را میدهند

ث مصرف شبانه روز آب در تهران ۳ میلیارد لیتر است که یک هشتم قیمت واقعی آن از مردم دریافت می شود.

جوان آنلاین: بهنام بخشی، سخنگوی آبفای تهران، اظهار کرد: پیک مصرف آب تهران روزانه ۳ میلیون مترمکعب است که معادل ۳ میلیارد لیتر و برابر با مصرف ۲ میلیارد بطری یک‌ونیم‌لیتری در شبانه‌روز است. همچنان با الگوی مصرف فاصله داریم، اما با تغییر رفتار مردم طی دو سال گذشته، کاهش مصرف را شاهد هستیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ رکورد مصرف ۴ میلیون و ۶۰ هزار مترمکعب در روز ثبت شد، اما امسال در روزهای گذشته، مصرف تهران به ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تا ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب رسید؛ یعنی در روزهای گرم سال، مصرف روزانه حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب کاهش پیدا کرد.

سخنگوی آبفای تهران ادامه داد: این کاهش در شرایطی اتفاق افتاد که دما افزایش پیدا کرده بود، ساخت‌وساز در تهران بیشتر شده بود و جمعیت نیز به‌مراتب افزایش یافته بود، اما رفتار مصرفی مردم تغییر کرد و امروز شاهد هستیم که سرانه مصرف از ۲۵۰ لیتر به کمتر از ۱۸۰ لیتر رسیده است؛ یعنی هر تهرانی حدود ۷۰ لیتر صرفه‌جویی کرده است. در تمامی برنامه‌ها و با اجرای پویش «تهرانی‌ها متشکریم» از مردم قدردانی کردیم، اما همچنان با الگوی مصرف استاندارد ۵۰ لیتر فاصله داریم.

سهم مشترکان خوش‌مصرف تهران به ۵۰ درصد رسید

وی اظهار کرد: عمده مصرف آب در تهران مربوط به بخش خانگی است و مشترکان خانگی نیز به سه دسته پرمصرف، بدمصرف و خوش‌مصرف تقسیم می‌شوند.

بخشی افزود: سهم مشترکان خوش‌مصرف از فروردین ۱۴۰۴ که ۲۹ درصد بود، به حدود ۵۰ درصد رسیده است. در شرایط فعلی، مشترکان پرمصرف حدود ۴۷ درصد و مشترکان بدمصرف حدود ۳ درصد از مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند.

سخنگوی آبفای تهران با اشاره به تأثیر استفاده از ادوات کاهنده در کاهش مصرف آب گفت: استفاده از ادوات کاهنده برای کاهش مصرف بسیار مؤثر است. در بخش مشترکان پرمصرف شاهد هستیم که با اجرای پویش استفاده از ادوات کاهنده، شهروندان تهرانی پیش‌قدم شدند و حدود ۸۰۰ هزار واحد در تهران، شامل واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و مساجد، به ادوات کاهنده مجهز شدند.

وی ادامه داد: حداقل تأثیر این تجهیزات در حجم مصرف آب ۳۰ درصد است و در بخش خانگی، اگر مصرف‌کنندگان از طبقه پرمصرف به خوش‌مصرف تغییر وضعیت دهند، حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز بر آب‌بها تأثیر مستقیم خواهد داشت.

بخشی ابراز امیدواری کرد با استقبال ۵۰ درصد باقی‌مانده مشترکان پرمصرف و بدمصرف از ادوات کاهنده، آن‌ها نیز به‌زودی به طبقه خوش‌مصرف برسند و بتوان اعلام کرد که همه مردم تهران در طبقه خوش‌مصرفی قرار گرفته‌اند.

معیار تشخیص مشترکان پرمصرف و بدمصرف چیست؟

بخشی افزود: مشترکانی که هر واحد آن‌ها تا ۱۲ هزار لیتر آب مصرف می‌کنند، جزو خوش‌مصرف‌ها هستند و از حداقل تعرفه برخوردار می‌شوند. مشترکانی که در بازه ۱۲ تا ۲۴ هزار لیتر آب مصرف می‌کنند، پرمصرف محسوب می‌شوند و آن‌هایی که بیش از ۲۴ هزار لیتر آب مصرف می‌کنند، در گروه بدمصرف‌ها قرار می‌گیرند.

سخنگوی آبفای تهران ادامه داد: ما با سنجه‌هایی که انجام می‌دهیم، مشترکان پرمصرف و بدمصرف را مطلع می‌کنیم. اگر قبض نامتعارفی مانند نمونه‌ای که در تهران وجود داشت صادر شود، با آن برخورد قهرآمیز صورت می‌گیرد و قطع بلندمدت آب انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: قرار نیست کسی در تهران به بهانه اینکه پول مصرف آب خود را پرداخت می‌کند، سهم دیگران را مصرف کند و اجازه برداشت بیش از حد به او داده شود. با اخطارها و محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنیم، اگر مشترکان رفتار خود را اصلاح نکنند، قطعاً با قطع بلندمدت آب مواجه خواهند شد.

بخشی افزود: اگر در تهران مجتمع‌ها و مجموعه‌هایی وجود داشته باشند که به‌صورت غیرمتعارف و بیش از حد الگوی مصرف، آب مصرف کنند، هم معرفی می‌شوند و هم انشعابات آن‌ها به‌صورت قانونی قطع خواهد شد.

هدررفت واقعی آب در شبکه تهران به ۹.۶۷ درصد رسید

وی اظهار کرد: تهران با پیشرفتی که در بهره‌گیری از ظرفیت‌های تکنولوژی، سامانه‌های هوشمند و اسکادا داشته، طی دو تا سه سال اخیر هدررفت واقعی آب را به حداقل رسانده است و جزو کلان‌شهرهایی است که هدررفت واقعی آب در شبکه زیر ۱۰ درصد و میزان دقیق آن ۹.۶۷ درصد است.

سخنگوی آبفای تهران ادامه داد: البته بخشی از تلفات را به‌عنوان تلفات ظاهری یا آب بدون درآمد داریم که ناشی از اشتباه در محاسبات اندازه‌گیری، برخی انشعابات غیرمجاز و مصارف عمومی و بدون درآمدی است که در تهران وجود دارد و حدود ۱۱ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.

وی گفت: تهران، با وجود پهنه گسترده، قدمت بسیار بالای شبکه و اختلاف ارتفاع ۸۰۰ متری از بالای تهران تا پایین شهر، جزو شبکه‌هایی است که در حد استاندارد تلفات آب قرار دارد.

قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب ۸۸ هزار تومان است

وی اظهار کرد: براساس ‌امارها قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب ۸۸ هزار تومان است، اما با یارانه‌ای که به آن اختصاص پیدا می‌کند، حدود ۱۱ هزار تومان برای شهروندان محاسبه می‌شود که با قیمت واقعی فاصله بسیار زیادی دارد.

بخشی در پایان گفت: امیدواریم مشترکان با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، هم از حداقل تعرفه بهره‌مند شوند و هم بتوانیم در موضوع فرهنگ‌سازی موفق‌تر عمل کنیم؛ چراکه سیاست شرکت آب و فاضلاب استان تهران تأکید بر درآمدزایی نیست، بلکه بر نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه تأکید دارد.

برچسب ها: آب‌رسانی ، اب ، اب و هوا
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