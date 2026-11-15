کد خبر: 1390492
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

وزارت دفاع روسیه: ۵۳۳ پهپاد متجاوز اوکراینی ساقط شد

ق وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش این کشور تأسیسات انرژی، زیرساخت‌های بندری و ریلی و مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین را هدف قرار داده و ۵۳۳ پهپاد اوکراینی را ساقط کرده است.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور طی عملیاتی گسترده، تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های بندری و ریلی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، در این حملات همچنین شناورهای دریایی مشارکت‌کننده در پشتیبانی از نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند.

این وزارتخانه افزود که نیروهای روسیه یک پست برق در استان ریونه اوکراین را منهدم کردند که در تأمین برق مراکز پشتیبانی تجهیزات نظامی ارتش اوکراین نقش داشت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۵۳۳ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور رهگیری و منهدم کردند.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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