وزارت دفاع روسیه: ۵۳۳ پهپاد متجاوز اوکراینی ساقط شد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش این کشور تأسیسات انرژی، زیرساخت‌های بندری و ریلی و مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین را هدف قرار داده و ۵۳۳ پهپاد اوکراینی را ساقط کرده است.