نماینده عراقی: آمریکا برای ایجاد آشوب در عراق نقشه دارد

نماینده پارلمان عراق نسبت به تحرکات مخرب آمریکا در این کشور و منطقه هشدار داد.

جوان آنلاین: فالح الخزعلی رئیس فراکسیون پارلمانی منتصرون تاکید کرد که آمریکا به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند برای ایجاد آشوب و بی ثباتی در عراق و سراسر منطقه تلاش می کند.

وی اضافه کرد که گروه های داخلی در عراق باید موضع یکپارچه علیه این تحرکات اتخاذ کرده و اتحاد میان خود را تقویت کنند.

الخزعلی تصریح کرد که سیاست های آمریکا در قبال عراق و منطقه برای همگان آشکار شده و در درجه نخست واشنگتن به دنبال طولانی کردن بحران ها و ایجاد آشوب با هدف تضمین تداوم نفوذ خود است. این کشور با استفاده از بازوهای خود و فشارهای سیاسی و اقتصادی تلاش دارد صحنه را بر هم زده و ثبات کشورهای منطقه را تضعیف کند؛ کشورهایی که با دیکته های خارجی مخالفت کرده اند.

وی گفت: خنثی کردن این تحرکات مخرب نیازمند هوشیاری ملی و اتحاد داخلی میان مردم و گروه های سیاسی است.