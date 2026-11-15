سفیر روسیه: راهبرد اتحادیه اروپا در قطب شمال ضدروسی است

سفیر روسیه در دانمارک اعلام کرد اتحادیه اروپا با هدف گسترش نفوذ خود در قطب شمال و تضعیف اقتصاد روسیه، راهبرد جدیدی برای این منطقه تدوین کرده است.

جوان آنلاین: «ولادیمیر باربین» سفیر روسیه در دانمارک با انتقاد از راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای قطب شمال اعلام کرد که بروکسل با هدف تقویت نفوذ خود در این منطقه و مقابله با مسکو، به دنبال گسترش حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در مناطق شمالی است.

وی گفت: راهبرد جدید اتحادیه اروپا بر مبنای تقابل غرب با روسیه و چین تدوین شده و می‌تواند پیامدهای مخربی برای توسعه پایدار قطب شمال داشته باشد.

این مقام روس با اشاره به تأکید این سند بر همکاری با کشورهای غربی و حمایت از اجرای مأموریت‌های نظامی ناتو در منطقه گفت: اتحادیه اروپا قصد دارد ظرفیت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل و ارتباطی خود را در اختیار ناتو قرار دهد تا جابه‌جایی نیروها و تجهیزات این ائتلاف در قطب شمال تسهیل شود.

سفیر روسیه همچنین تصریح کرد که بروکسل درصدد انتقال تنش‌های ناشی از جنگ اوکراین به منطقه قطب شمال است و می‌خواهد جایگاه خود را به‌عنوان نیرویی مؤثر در مقابله با روسیه در این منطقه تقویت کند.

باربین با اشاره به برنامه اتحادیه اروپا برای اجرای تحریم‌های یک‌جانبه علیه مسکو در منطقه قطب شمال، به‌ویژه علیه آنچه «ناوگان سایه» روسیه خوانده می‌شود، این اقدامات را تلاشی برای تضعیف اقتصاد روسیه از طریق محاصره لجستیکی و ایجاد محدودیت در مسیرهای دریایی آینده این منطقه دانست.

وی همچنین با رد ادعای وجود خطر خارج شدن تحولات قطب شمال از کنترل بر اثر رقابت بر سر منابع، مسیرهای تجاری و نفوذ، اظهار داشت: در قطب شمال هیچ زمینه‌ای برای بروز مناقشه بر سر این مسائل وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر آنکه عمداً چنین زمینه‌ای ایجاد شود.

کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵) راهبرد جدید این اتحادیه برای قطب شمال را ارائه کردند. این سند بر چهار محور امنیت و تاب‌آوری، مقابله با تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصادی و حمایت از جوامع محلی متمرکز است.