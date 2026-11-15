کد خبر: 1390488
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

نامه رئیس حماس برای کشورهای اسلامی در خصوص اوضاع غزه 

ق خلیل الحیه در پیام‌هایی خطاب به کشورهای عربی و اسلامی خواستار اقدام فوری بین المللی برای مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و وضعیت پیچیده آوارگی در این منطقه شد. 

جوان آنلاین: خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با صدور پیام‌هایی خطاب به کشورهای عربی و اسلامی خواستار «اقدام فوری برای مقابله با فاجعه انسانی رو به وخامت در نوار غزه» شد که در سایه تداوم محاصره و سیاست‌ گرسنگی‌دادن و محرومیت از سرپناه با فرارسیدن فصل زمستان، ابعاد گسترده‌تری یافته است.

وی تأکید کرد: آنچه در غزه جریان دارد، دیگر صرفاً یک بحران اضطراری امدادرسانی یا پیامدهای طبیعی جنگ نیست؛ بلکه واقعیتی پیچیده است که در آن سیاست‌ گرسنگی‌ دادن، تخریب نظام‌مند زیرساخت‌های لازم برای زندگی و محدودیت عمدی در ورود کمک‌ها و مواد ضروری برای بازسازی و احیا، درهم تنیده شده‌اند.

الحیه همچنین بر ضرورت تلاش برای اجبار رژیم اشغالگر به اجرای کامل توافق آتش‌بس تأکید کرد و خواستار راه‌اندازی یک کارزار فوری بین‌المللی برای مقابله با پیامدهای زمستان در غزه و تأمین تجهیزات اسکان و گرمایش و سوخت، تعمیر شبکه‌های فاضلاب و دفع آب‌های باران، بازسازی تأسیسات آسیب‌ دیده و فراهم کردن مراکز اسکان امن و شایسته برای آوارگان شده و این اقدام را ضروری دانست.

وی همچنین بر لزوم بسیج منابع مالی بین‌المللی مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به نیازهای انسانی، روند بازسازی و احیای اولیه و بازسازی کامل غزه، و تضمین ورود مصالح ساختمانی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تأکید کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس از کشورهای ذی‌ربط خواست فوراً برای جلب حمایت از پیش‌نویس قطعنامه‌ای که رژیم اشغالگر را به اجرای تعهدات انسانی خود ملزم می‌کند، اقدام کنند و برای برگزاری نشست اضطراری و علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف بررسی ابعاد فاجعه انسانی در نوار غزه تلاش کنند.

برچسب ها: حماس ، جنگ غزه ، اسرائیل
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