بررسی دوفوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات در دستورکار مجلس

جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

جوان آنلاین: دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

بررسی تقاضای دوفوریت در خصوص طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳/۰۶/۰۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۲۹