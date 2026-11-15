کد خبر: 1390484
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
سیاست » اخبار کلی

مهاجرانی: تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اهم فالاهم می‌شود

ی سخنگوی دولت گفت: با دستور رئیس‌جمهور مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت منابع و پرداخت‌ها، براساس رعایت اصل اهم فلاهم انجام می شود.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با مهر، در پاسخ به پرسشی در رابطه با در خصوص تسویه بدهی بیش از ۴.۵ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی مصوبه سران قوا، اظهار کرد: در خصوص مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، با تأکید و دستور رئیس‌جمهور مقرر شده است بخشی از این مطالبات در اولویت پرداخت قرار گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت منابع و مصارف، پرداخت‌ها براساس اولویت‌بندی و رعایت اصل اهم فلاهم انجام شود.

وی افزود: همچنین به دستور رئیس‌جمهور مقرر شده است تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع، با برگزاری نشست مشترک و بررسی ابعاد مختلف مسئله، درباره نحوه تأمین منابع و زمان‌بندی پرداخت باقی‌مانده مطالبات تصمیم‌گیری کنند.

تسویه باقی‌مانده مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع انجام می شود

سخنگوی دولت تأکید کرد: طبیعی است که پرداخت تعهدات مالی دولت، به‌ویژه تعهدات ارزی، مستلزم طی مراحل قانونی، بررسی‌های مالی و حسابرسی‌های مربوطه است و تسویه باقی‌مانده مطالبات نیز در چارچوب همین فرآیند انجام خواهد شد.

مهاجرانی تصریح کرد: تأکید دولت بر آن است که ضمن پایبندی به تعهدات خود در قبال واردکنندگان کالاهای اساسی، با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع و ضرورت تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز مردم، تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که هم حقوق فعالان اقتصادی رعایت شود و هم خللی در روند تأمین و عرضه کالاهای اساسی ایجاد نشود.

برچسب ها: مهاجرانی ، فاطمه مهاجرانی ، کالای اساسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

 پارکینگ متحرک تهران!

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

‌میناب مقتدر و مظلوم

شما معجزه می‌بینید!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار