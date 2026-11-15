تحلیلگر سابق سیا: اوکراین در نهایت برخی مناطق را از دست خواهد داد

جوان آنلاین: لری جانسون تحلیلگر سابق سیا تاکید کرد که پایان جنگ اوکراین یا از طریق مذاکره با شرایط روسیه رقم خواهد خورد یا از راه نظامی محقق می شود.

وی اضافه کرد که مسکو از مناطق تحت کنترل خود عقب نشینی نخواهد کرد و از مطالبات ارضی دیگرش نیز دست نخواهد کشید. اوکراین در پایان این جنگ برخی مناطق را از دست خواهد داد.

جانسون گفت: اوکراین باید این واقعیت را بپذیرد که ادامه درگیری امکان پذیر نیست و داوطلبانه با شرایط مشخص روسیه پای میز مذاکره برود. راه دیگری وجود ندارد.

وی افزود که منظور از این مناطق، زاپوریژیا، خرسون، لوهانسک و دونتسک است.

این تحلیلگر سابق سیا همچنین تصریح کرد که روسیه در میدان نبرد موضع برتر را دارد و اگر کی یف خواهان پایان سریع درگیری ها است باید نیروهای خود را از این مناطق خارج کند و مذاکرات را بر اساس شرایط مسکو ادامه دهد.