وال استریت: ادعای ترامپ درباره قدرت نظامی ایران صحت ندارد

روزنامه وال استریت ژورنال با اعتراف به توان نظامی و موشکی ایران صحت ادعاهای مقامات آمریکایی در این خصوص را زیر سؤال برد.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که ایران همچنان ذخایر موشکی عظیمی را در اختیار دارد.در ادامه این گزارش آمده است که ایران به بازسازی ذخایر موشکی خود ادامه می دهد. برآوردها درباره زرادخانه موشکی ایران از سطح اطمینان پایینی برخوردار است. دلیل این امر پیچیدگی‌ های تعیین تعداد دقیق موشک ‌های در اختیار ایران از جمله موشک‌های آماده پرتاب و موشک های موجود در انبارها است.

در این گزارش تاکید شده است که بازسازی ذخایر موشکی ایران با ادعای مقامات دولت آمریکا از جمله ترامپ مبنی بر این که توان نظامی ایران نابود شده در تضاد است.

روز گذشته نیز روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد که ایران خود را برای دور جدیدی از درگیری با رژیم صهیونیستی آماده می‌ کند. این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با واقعیتی رو به ‌رو هستند که با اظهارات یک سال گذشته مقامات آنها درباره توانمندی ‌های نظامی ایران در تضاد است.