نماینده سابق پارلمان اوکراین، استعفای رئیس‌جمهور این کشور را برای هموار شدن مسیر حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ ضروری دانست و خواستار روی کار آمدن فردی شد که صلح را در اولویت قرار دهد.

جوان آنلاین: «وادیم نووینسکی» نماینده سابق پارلمان اوکراین با انتقاد از سیاست‌های ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، کناره‌گیری وی از قدرت را برای هموار شدن مسیر حل‌وفصل دیپلماتیک مناقشه ضروری دانست.

نووینسکی در اظهاراتی تأکید کرد که رویکرد کنونی زلنسکی بیش از پیش به مانعی در برابر دستیابی به توافق سیاسی و پایان جنگ تبدیل شده است و ادامه حضور وی در قدرت، چشم‌انداز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه را دشوارتر می‌کند.

وی افزود: اوکراین به رهبری نیاز دارد که نه‌تنها وعده برقراری صلح بدهد، بلکه پایان دادن به جنگ را در اولویت اصلی خود قرار دهد.

این نماینده سابق پارلمان اوکراین همچنین خواستار ایفای نقش فعال‌تر پارلمان این کشور در روند مذاکرات مستقیم با روسیه برای پایان دادن به جنگ شد.