روزنامه واشنگتن پست به نگرانی سه کشور عربی از آغاز موج تحقیقات دموکرات ها علیه ترامپ و کشیده شدن پای این کشورها به تحقیقات مذکور پرداخت.

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با نگرانی در انتظار موجی از تحقیقات درباره اتهامات فساد مرتبط با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دولت وی و خانواده اش هستند. این تحقیقات قرار است از سوی دموکرات هایی آغاز شود که در انتخابات میان دوره ای هفته گذشته کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفتند و وعده داده اند تمام مسیرهای مالی مرتبط با این پرونده ها را دنبال کنند.

بر اساس این گزارش دموکرات ها به کشورهای عربستان، امارات و قطر درباره تحقیقات پیش رو هشدار داده اند. پیش بینی می شود این تحقیقات در خصوص معاملات املاک، سرمایه گذاری های مالی و دیگر مبادلات از جمله هدیه هواپیمای لوکس ۴۰۰ میلیون دلاری قطر انجام شود.

همچنین تاکید شده که قانونگذاران دموکرات به کشورهای مذکور هشدار داده اند که عدم همکاری با تحقیقات پیش رو می تواند روابط آنها با واشنگتن را به خطر بیاندازد. منابع آگاه اعلام کردند که احتمال نمی دهند مقامات کشورهای عربی اطلاعات لازم را در اختیار دموکرات ها قرار دهند و در این خصوص همکاری کنند.

در این گزارش آمده است که سهم یک نهاد اماراتی در یک شرکت فعال در حوزه رمزارز که مورد حمایت خانواده ترامپ است، یکی از مهم ترین محورهای تحقیقات خواهد بود.

یک نهاد مرتبط با شیخ طحنون بن زاید آل نهیان از اعضای ارشد خاندان حاکم امارات سهمی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در شرکت رمزارزی ورلد لیبرتی فایننشال خریداری کرد. این شرکت را سه پسر ترامپ و زاک ویتکاف پسر استیو ویتکاف، فرستاده ارشد دولت ترامپ تاسیس کرده اند. الیزابت وارن سناتور دموکرات ایالت ماساچوست در آن زمان این معامله را فساد آشکار توصیف کرد.

عربستان سعودی نیز در فعالیت های تجاری مرتبط با خانواده ترامپ سرمایه گذاری کرده است. صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور در سال ۲۰۲۱ مبلغ دو میلیارد دلار در شرکت سرمایه گذاری خصوصی افینیتی پارتنرز متعلق به جرد کوشنر داماد ترامپ، سرمایه گذاری کرد. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات و آغاز دومین دوره ریاست جمهوری وی فعالیت های املاک و مستغلات خانواده رئیس جمهور آمریکا در عربستان به شکل چشمگیری گسترش یافت.

همچنین توافقی که دولت ترامپ در ماه ژوئیه امضا کرد و بر اساس آن به ریاض اجازه داده شد با استفاده از فناوری آمریکا نیروگاه های هسته ای بسازد، از دیگر موضوعاتی است که انتظار می رود به طور جدی بررسی شود.