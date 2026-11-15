کد خبر: 1390476
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس شورای سیاسی حزب الله: ایران معادلات بین‌المللی را بازترسیم کرد 

ق رئیس شورای سیاسی حزب الله با اشاره به اذعان مسئولان آمریکایی و صهیونیستی در خصوص افول قدرت و نزدیک شدن آنها به فروپاشی گفت که ایران معادلات بین المللی جدیدی را بازترسیم کرد. 

جوان آنلاین: ابراهیم امین السید، رئیس شورای سیاسی حزب‌الله در اظهاراتی تاکید کرد که جنایت‌های گسترده‌ای که جهان در لبنان، فلسطین، ایران و یمن شاهد آن است و توسط قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، به خواست خداوند آنان را به مسیر عذاب و نابودی خواهد کشاند.

وی در مراسم ویژه‌ حزب الله به مناسبت «روز شهید» با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان و استفاده از حداکثر قدرت و خشونت تاکید کرد که با وجود تمام این اقدامات، آن‌ها نتوانسته‌اند به اهداف مد نظر خود دست یابند.

امین السید در این زمینه به اظهارات آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی استناد کرد که گفته بود: «به نظر می‌رسد به نابودی سوم نزدیک شده‌ایم.»

امین السید توضیح داد: «این اظهارات به این معناست که امنیت رژیم صهیونیستی پس از جنگی که به راه انداخت، در معرض خطر قرار گرفته و این رژیم نتوانسته به اهدافی که در پی تحقق آن‌ها بود، دست یابد.»

شکست تلاش‌های ترامپ برای احیای عظمت آمریکا

امین السید تأکید کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که می‌خواهد عظمت آمریکا را احیا کند، با شکستی سخت روبه‌رو شده است؛ زیرا انتخابات به تحولی عظیم در آمریکا منجر شد.

وی افزود: در نتیجه، آمریکا دیگر یک قدرت بزرگ به شمار نمی‌رود. این موضوع را خود ترامپ نیز بیان کرده و گفته است که نتایج انتخابات، گامی بسیار بزرگ به عقب برای ایالات متحده آمریکا بوده است.

رئیس شورای سیاسی حزب‌الله تصریح کرد: آنچه مقاومت در لبنان، انجام داد، این بود که به آمریکایی‌ها ثابت کرد که یک قدرت بزرگ نیستند. تحولات فلسطین نیز همین پیام را به آمریکایی‌ها منتقل می‌کند. همچنین ایستادگی، صبر، مقاومت و حضور ایران در میدان جنگ، به آمریکایی‌ها نشان داد که قدرتی بزرگ به شمار نمی‌روند.

تحولات بزرگ در معادلات جهانی

وی با اشاره به شکل‌گیری تحولات بزرگتر معادلات جهانی نوشت گفت که برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، انتخابات بر اساس این موضوع برگزار می‌شود که چه کسی موافق جنگ با ایران و چه کسی مخالف آن است؛ همچنین این پرسش مطرح است که آیا باید روابط با اسرائیل ادامه پیدا کند یا خیر؟

ابراهیم امین السید افزود: برای نخستین بار در تحولات جهانی، شاهد انزوای نتانیاهو در سازمان ملل متحد بودیم. همچنین برای نخستین بار شاهد شنیده شدن مواضع جدیدی از سوی شماری از کشورهای اروپایی در مخالفت با رژیم صهیونیستی هستیم. همه این‌ها تحولات بزرگی به شمار می‌روند.

امین السید ادامه داد: آنچه بر اساس انباشت پیروزی‌ها و جهاد در انتظار ماست، به خواست خداوند، پیروزی بسیار بزرگ، در لبنان و منطقه خواهد بود.

وی افزود: «اقدامی که ایران انجام داد، نوعی بازترسیم، بازسازی و شکل‌دهی به منطقه‌ای جدید بود که در آن یک کشور محوری توانسته است در برابر آمریکا ایستادگی کند و به این کشور بگوید که تو یک قدرت بزرگ نیستی.

عربستان به جنگ یمن پایان دهد

رئیس شورای سیاسی حزب‌الله تداوم جنگ یمن را به نفع دو کشور ندانست و گفت که این جنگ دستاورد سیاسی داخلی یا خارجی برای سعودی ها ندارد. وی افزود: ملت یمن، ملتی بزرگ، قدرتمند، مجاهد، استوار، مقاوم، شجاع و مبارز است که بهای سنگینی را در رویارویی با رژیم صهیونیستی و در حمایت و همبستگی با فلسطین و مردم آن پرداخته است.

امین السید خطاب به سعودی‌ها و مسئولان عربستان گفت: منافع شما در شنیدن مطالبات ملت یمن، بسیار بیشتر از دشمنی و جنگ افروزی علیه این ملت است. لذا راه‌ حل سیاسی بیش از ادامه این جنگ به سود همه طرف‌ها خواهد بود.

برچسب ها: حزب الله ، حزب الله لبنان ، لبنان
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