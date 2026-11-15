بحران مسکن بار دیگر هزاران شهروند پرتغالی را به خیابان های این کشور کشاند.

جوان آنلاین: هزاران تن از شهروندان در لیسبون و ده ها شهر دیگر پرتغال روز گذشته با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را نسبت به افزایش هزینه های زندگی و مسکن اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه افزایش قیمت ها در پرتغال شعار داده و خواهان افزایش دستمزدها شدند.

آنها تاکید کردند که باید جلوی افزایش اجاره خانه ها گرفته شده و از مستأجران حمایت های دولتی به عمل آید.

گزارش های رسمی حاکی از آن است که قیمت خانه ها در پرتغال طی یک دهه گذشته افزایش شدیدی داشته به طوری که بیشترین افزایش را در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت کرده است.

بحران مسکن در پرتغال باعث شده این کشور طی هفته های گذشته شاهد شدت گرفتن اعتراضات مردمی و تحصن های عمومی در شهرهای مختلف و همچنین وقوع درگیری با نیروهای پلیس بوده باشد.