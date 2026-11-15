ادعای مقام اداره هوانوردی آمریکا درباره دلیل لغو هزاران پرواز

در پی لغو بیش از ۲۵۰۰ پرواز در آمریکا، مقام اداره هوانوردی فدرال این کشور ادعا کرد: این اختلال ناشی از مشکلی در تجهیزات است؛ در تلاش برای تعیین علت دقیق آن هستیم.

جوان آنلاین: در پی لغو بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرواز در آمریکا در روز شنبه، مقام اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) در سخنانی اعلام کرد: این اختلال ناشی از مشکلی در تجهیزات است؛ ما در حال تلاش برای تعیین علت دقیق آن هستیم.

این مقام اداره هوانوردی فدرال آمریکا در این خصوص اضافه کرد: این اختلال به دلیل نصب نادرست، پیکربندی اشتباه یا خرابی در یکی از روترهای شبکه رخ داده است.

این در حالیست که شان دافی وزیر حمل و نقل آمریکا ساعاتی پیش در سخنانی با تلاش برای کم رنگ جلوه دادن مشکلات جاری در کشورش ادعا کرد: پس از اختلالی که دیروز جمعه رخ داد، به روال عادی و کامل پروازها بازگشته‌ ایم. هنگامی که دستور توقف پروازها صادر شد، ۵۰۰ هواپیما در آسمان بودند که همگی به‌سلامت فرود آمدند.

وزیر حمل و نقل آمریکا مدعی شد: این اختلالات در جریان عملیات تعمیر و نگهداری برای تبدیل کابل‌ ها از حالت آنالوگ به دیجیتال رخ داد. ما از تجهیزات قدیمی کنترل تردد هوایی استفاده می‌کنیم که دهه‌ ها از عمرشان می‌گذرد و باید جایگزین شوند. هنوز مشخص نیست که آیا اختلال در پروازها ناشی از یک مشکل فنی در روترها بوده یا به دلیل ناکارآمدی در عملیات رخ داده است. از کار افتادن سامانه‌های ناوبری هوایی، نتیجه یک حمله سایبری نبوده است!

در همین رابطه، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شبکه فاکس‌نیوز گفت: نوسازی سامانه کنترل تردد هوایی نباید به موضوعی جناحی تبدیل شود. برای پی بردن به ضرورت ارتقای سامانه کنترل تردد هوایی نیازی به انجام تحقیقات نیست، چرا که قدمت برخی از تجهیزات آن به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد.