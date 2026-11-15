کد خبر: 1390470
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۹
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

گردشگری و صنایع‌دستی از ظرفیت‌های مهم دیپلماسی اقتصادی هستند

ف سید عباس عراقچی گفت: وزارت امور خارجه در پیگیری مسیرهای سیاسی و مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، وظیفه دارد با فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور، آثار تحریم‌ها را کاهش دهد.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست شورای معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه گردشگری و صنایع‌دستی از ظرفیت‌های مهم دیپلماسی اقتصادی هستند، اظهار کرد: وزارت امور خارجه در کنار پیگیری مسیرهای سیاسی و مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، وظیفه دارد با فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور، آثار تحریم‌ها را کاهش دهد.

عراقچی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، گردشگری و صنایع‌دستی را از زمینه‌های مهم توسعه دیپلماسی اقتصادی دانست و بر نقش دیپلماسی استانی در تسهیل رفت‌وآمد گردشگران کشورهای همسایه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت دیپلماسی استانی، توسعه ارتباط مستقیم میان استان‌های مرزی ایران و مناطق همجوار در کشورهای منطقه را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری دانست و تسهیل سفر زمینی گردشگران کشورهای همسایه را از جمله راهکارهای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برشمرد.

عراقچی با اشاره به ظرفیت بازار گردشگری عراق و سفر سالانه حدود سه میلیون زائر عراقی به مشهد، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش شمار گردشگران و زائران و توسعه مقاصد گردشگری آنان به سایر مناطق ایران تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اظهار داشت: نمایندگی‌های کشورمان باید از همه فرصت‌های اقتصادی، تجاری و اشتغال‌زایی برای افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات کشور استفاده کنند. معرفی صنایع‌دستی ایران، بازاریابی بین‌المللی و کمک به دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جدید نیز از جمله زمینه‌های مهم فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسهیل صدور روادید، توسعه ارتباطات با کشورهای هدف گردشگری و همکاری برای ثبت جهانی آثار و میراث‌فرهنگی ایران را از دیگر زمینه‌های همکاری دو وزارتخانه برشمرد و آمادگی دستگاه دیپلماسی را برای حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی اعلام کرد.

در این نشست سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز از تلاش‌ها و اقدامات وزیر امور خارجه، دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در صیانت از منافع ملی و کمک به پیشبرد اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه قدردانی کرد.

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه ، دیپلماسی
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