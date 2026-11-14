مرتس: اقتصاد آلمان زیر فشار عظیمی قرار دارد

فردریش مرتس صدراعظم آلمان در اظهاراتی با اشاره به مشکلات فزاینده مردم این کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها و چالش‌های پیش رو تاکید کرد که اقتصاد این کشور زیر فشار عظیمی قرار دارد.

جوان آنلاین: به نقل از تارنمای ترکیه‌ای کلش ریپورت، مرتس در جریان سخنرانی در هفتادوهشتمین کنگره ایالتی حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) در شهر نوی‌مونستر در ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان گفت: همه ما از این موضوع آگاه هستیم و در این ایالت نیز درست مانند بسیاری از ایالت‌های این کشور از این واقعیت باخبر هستند که اقتصاد ما زیر فشار عظیمی قرار دارد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند و نظام تامین اجتماعی ما با چالش‌هایی بسیار بزرگ رو‌به‌رو است.

صدراعظم آلمان در ادامه خاطرنشان کرد: دقیقا به همین دلیل است که ما به اصلاحات احتیاج داریم و نه در زمانی نامعلوم در آینده بلکه همین حالا نیازمند اقدام در راستای تحقق این اصلاحات هستیم.

مرتس پیش‌تر در اظهاراتی با بیان اینکه کشور‌های اروپایی با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند، تاکید کرده بود: مردم اروپا اعتماد خود به سیاست‌های اتحادیه اروپا را از دست داده‌اند.

صدراعظم آلمان در جریان سخنرانی در کنگره حزب «اتحادیه سوسیال مسیحی» (CSU) در ایالت باواریا آلمان گفت: اجازه دهید صریح و بی‌پرده سخن بگوئیم؛ بسیاری از مردم اروپا دیگر به سیاست‌های اتحادیه اروپا اعتماد ندارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کشور‌های اروپایی از جمله آلمان در حال حاضر با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند، افزود: در چنین شرایطی، رهبری اتحادیه اروپا باید به سمت اقدامات ملموس و عملی حرکت کند.

مرتس در ادامه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا اعتماد اروپایی‌ها به اتحادیه اروپا را بازگردانیم، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم صرفا به ارائه توضیحات طولانی و مفصل درباره مشکلات بسنده کنیم بلکه باید آنها را حل کنیم.