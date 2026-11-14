جوان آنلاین: تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از محدوده تنگه هرمز و آب‌های نزدیک به سواحل امارات، از وقوع آتش‌سوزی در یکی از مسیر‌های مهم انتقال نفت جهان حکایت دارد.

به گزارش فارس، بر اساس گزارش رویترز، تصاویر ماهواره‌ای سامانه کوپرنیک اتحادیه اروپا در صبح ۱۳ نوامبر، ستونی از دود را در آب‌های نزدیک امارات ثبت کرده‌اند. با این حال، هویت شناور و علت دقیق دود مشاهده‌شده در این تصاویر هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است.

در همین حال، رسانه‌های رسمی ایران روز شنبه ۱۴ نوامبر به نقل از نیروی دریایی ارتش اعلام کردند یک نفتکش در شرق تنگه هرمز پس از برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شده است.

رویترز ضمن انتشار این خبر تأکید کرده که هنوز نتوانسته جزئیات حادثه را مستقلاً تأیید کند.

گزارش آتش‌سوزی سه نفتکش در محدوده هرمز

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که سه نفتکش در حوادث مرتبط با برخورد با مین‌های دریایی دچار آتش‌سوزی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، دو نفتکش در داخل تنگه هرمز و نفتکش سوم در آب‌های شرقی این آبراه دچار حادثه شده‌اند.

هنوز اطلاعات دقیقی درباره نام شناورها، پرچم آنها، مقصد محموله‌ها، میزان خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده است.

گزارش حمله به نفتکش در نزدیکی سواحل امارات

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) نیز در گزارش هفتگی خود از وقوع حادثه‌ای در ۱۱ نوامبر در فاصله حدود ۱۴ مایل دریایی شمال‌غرب رأس‌الخیمه امارات خبر داده است.

بر اساس این گزارش، یک نفتکش بر اثر برخورد پرتابه‌ای ناشناس در بخش موتورخانه دچار آتش‌سوزی شد.

تمام خدمه این شناور تخلیه شده‌اند و در زمان انتشار گزارش، عملیات اطفای حریق ادامه داشته است. این مرکز اعلام کرده که در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده است.