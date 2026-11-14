کد خبر: 1390461
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۸
اقتصاد » اخبار کلی

سامانه بارشی جدید در راه ۱۲ استان؛ هشدار بارش برف و سرما به کشاورزان

3 سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان کشور طی سه روز آینده خبر داد و نسبت به بارش باران و برف، وزش باد شدید موقت و کاهش محسوس دما در این مناطق هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان کشور طی سه روز آینده خبر داد و نسبت به بارش باران و برف، وزش باد شدید موقت و کاهش محسوس دما در این مناطق هشدار داد.

براساس این هشدار، از بعدازظهر یکشنبه (۲۴ آبان) در استان گیلان، غرب مازندران، شمال استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و مه پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارش برف و کاهش محسوس دما مورد انتظار است.

این شرایط جوی روز دوشنبه (۲۵ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین شمال استان زنجان و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.

همچنین روز سه‌شنبه (۲۶ آبان)، فعالیت این سامانه بارشی استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و نیز شمال استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان رضوی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی، از جمله مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی می‌توان به اختلال در تردد‌های شهری و بین‌شهری، احتمال لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودرو‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی اشاره کرد.

همچنین احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتاً شدید، بروز تنش سرمایی در بخش‌های کشاورزی، باغداری و دامداری، احتمال ریزش سنگ و رانش زمین به‌ویژه در ارتفاعات برف‌گیر و اختلال در تأمین و انتقال انرژی به‌خصوص در مناطق روستایی و مرتفع از دیگر پیامد‌های این شرایط جوی خواهد بود.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی نسبت به خودداری از سفر‌های غیرضروری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب و مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در مناطق کوهستانی توصیه کرده است.

همچنین بر ضرورت خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای رفع آب‌گرفتگی معابر و رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها تأکید شده است.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، سامانه بارشی ، وزش باد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امریکا از جنگ جا زد!

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

موشک‌ها تا هرجا

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

 پارکینگ متحرک تهران!

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار