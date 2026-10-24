کد خبر: 1386419
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

سایه سنگین آمریکا بر انتخابات ریاست جمهوری برزیل

برزیل برزیل با دارا بودن ۲۳ درصد از ذخایر فلزات نادر جهان، سهم عمده ای در طرح‌های توسعه طلبانه آمریکا داشته و واشنگتن تلاش زیادی برای پیروزی جریان وابسته به خود در انتخابات برزیل انجام می‌دهد.

جوان آنلاین: در حالی که برزیل خود را برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کند، تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که این رقابت سیاسی، تنها جدال میان دو دیدگاه چپ و راست نیست؛ بلکه بخشی از یک نبرد ژئوپلیتیک گسترده برای کنترل منابع حیاتی و عناصر خاکی کمیاب در آمریکای لاتین است.

تقابل دو قطب؛ لولا در برابر بولسونارو

بر اساس داده‌های منتشر شده، رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست‌جمهوری برزیل به شدت نزدیک است. در دور نخست انتخابات، فلاویو بولسونارو، نامزد راست‌گرا و فرزند ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین، با کسب حدود ۴۷ درصد آرا، از لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، نامزد چپ‌گرا که ۴۵ درصد آرا را به دست آورده بود، پیش افتاد. این نتیجه، برزیل را در آستانه یک دور دوم حساس قرار داده است که می‌تواند مسیر آینده این کشور را در اقتصاد و سیاست خارجی تغییر دهد.

پروژهٔ ۵۰۰ میلیارد دلاری واشنگتن در برزیل

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که پشت پردهٔ این رقابت، پروژه‌های عظیم اقتصادی نهفته است که آمریکا می‌خواهد آن را به برزیل تحمیل کرده و منابع این کشور را به این ترتیب چپاول نماید. برزیل با دارا بودن حدود ۲۳ درصد از ذخایر جهانی عناصر خاکی کمیاب، به کانون توجه قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که تلاش‌های سیاسی آمریکا برای حمایت از فلاویو بولسونارو، با هدف کنترل این منابع در سایه ریاست جمهوری بولسونارو انجام می‌شود.

طرح‌های پیشنهادی که توسط چهره‌های نزدیک به آمریکا در ستاد انتخاباتی بولسونارو مطرح شده، بر این اصل استوار است که برزیل باید از یک صادرکننده مواد خام به یک مرکز فرآوری و تولید مواد معدنی برای بازارهای غربی تبدیل شود. این طرح شامل سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایجاد تا یک میلیون شغل است. هدف نهایی این استراتژی، پیوند دادن زنجیره تأمین برزیل به نیازهای آمریکا در حوزه‌های هوش مصنوعی، صنایع دفاعی و خودروهای برقی است.

جنگ سرد بر سر منابع فلزات نادر

یکی از ابعاد کلیدی این رقابت، تلاش برای کاهش وابستگی جهانی آمریکا به چین در حوزه فلزات نادر است. آمریکا با استفاده از ابزارهای اقتصادی، به‌ ویژه از طریق قراردادهای سنگین با شرکت‌های معدنی مانند «یواس‌ای ریر ارث» به دنبال ایجاد جایگزینی برای زنجیره تأمین چینی است. با توجه به اینکه چین در حال حاضر تسلط گسترده‌ای بر فرآوری فلزات نادر دارد، واشنگتن با هدف‌گذاری برای سال‌های ۲۰۲۸ و پس از آن، به دنبال جابه‌جایی مرکز ثقل این صنعت به آمریکای لاتین است.

این رقابت اقتصادی، برزیل را به میدان نبرد میان دو ابرقدرت تبدیل کرده است. در حالی که جریان چپ مایل به حفظ رابطه نزدیک با چین و توسعه تجارت با پکن است، جریان راست با نزدیک شدن به سیاست‌های واشنگتن، به دنبال تشدید مداخله آمریکا برای نوسازی بخش معدن و تقویت پیوندهای سیاسی با این کشور است.

چالش‌های حقوقی و اتهامات سیاسی

این فضای پرتنش، با اتهامات سیاسی نیز همراه شده است. گزارش‌ها از سرمایه‌گذاری‌های هنگفت خارجی جهت حمایت از ستاد انتخاباتی بولسونارو خبر می‌دهند که با قوانین سخت‌گیرانه انتخاباتی برزیل مبنی بر ممنوعیت کمک‌های خارجی در تضاد است. با این حال، این چالش‌های حقوقی نتوانسته‌اند مانع از پیشروی جریان‌های محافظه‌کار در رقابت‌های انتخاباتی شوند.

نتیجه‌گیری

انتخابات برزیل در دور دوم، فراتر از یک تغییر دولت ساده بوده و جایگاه این کشور را در زنجیره تأمین جهانی فناوری‌های آینده تعیین می کند. پیروزی هر یک از دو جناح، نه تنها سیاست داخلی برزیل، بلکه توازن قدرت در رقابت میان آمریکا و چین بر سر منابع استراتژیک جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برزیل اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد که باید میان حفظ حاکمیت ملی و وابستگی سیاسی و اقتصادی به آمریکا تعادلی دشوار برقرار کند.

منبع مهر

برچسب ها: دخالت آمریکا ، انتخابات برزیل ، رقابت سیاسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار