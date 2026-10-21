کد خبر: 1386163
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سبک‌زندگی » اخبار کلی
درهیاهوی زندگی ماشینی از بهداشت روح‌مان غافل نشویم

سلامت روان در محاصره سبک زندگی

1 یک گعده دوستانه در حد یک ساعت در هفته همراه با گپ‌و‌گفت و صرف چای، دردل طبیعت و بوستان و کوهستان، حال‌مان را خوب می‌کند.
* حسین گل‌محمدی

جوان آنلاین: یک گعده دوستانه در حد یک ساعت در هفته همراه با گپ‌و‌گفت و صرف چای، دردل طبیعت و بوستان و کوهستان، حال‌مان را خوب می‌کند. یک مراجعه ساده به مشاور و روانشناس، وقتی که احساس می‌کنیم دچار اضطراب و افسردگی شده‌ایم تا حد زیادی راهنما و گره‌گشای مشکلات روحی‌مان خواهد شد. اما ما چنان سبک زندگی خود را درگیر روزمرگی‌های زندگی ماشینی کرده‌ایم که از سلامت روح و روان خود غافل شده‌ایم. بی‌تردید سلامت روان، چیزی فراتر از نبود بیماری‌های روانی است. سلامت روان، همان ظرفیت بنیادین برای زیستن، تعامل و تاب‌آوری در برابر فراز و نشیب‌های زندگی مدرن است. در دنیایی که فشار کاری، انتظارات اجتماعی و دغدغه‌های معیشتی، تعادل روحی ما را نشانه گرفته‌اند، سلامت روان دیگر یک موضوع لوکس و فانتزی یا انتخاب شخصی نیست، بلکه یک مسئولیت جمعی و ضرورتی برای بقای سبک زندگی سالم است. امروز، در عصر سرعت و ارتباطات لحظه‌ای، انسان مدرن نه تنها صاحب زمان بیشتر نشده، بلکه در هزارتوی ساختاری گرفتار آمده که از آن با عنوان «سبک زندگی ماشینی» یا «زیست پرهیاهو» یاد می‌کنیم. در این میان، آنچه بیش از هر چیز دیگر زیر چرخ‌دنده‌های این پروسه له شده و به حاشیه رفته، گوهری به نام «سلامت روان» است. سلامت روانی که روزگاری در دل روابط پایدار، همسایگی‌های گرم و ریتم طبیعی روزگار جریان داشت، امروز در محاصره سبک زندگی‌ای قرار گرفته که بر محور «بیشتر داشتن، سریع‌تردویدن و شبیه‌ترشدن» می‌چرخد. بی‌شک، یکی از بارزترین تجلی‌گاه‌های این محاصره، فرسودگی روزمره و فشار‌های شغلی و اقتصادی است. والدینی را تصور کنید که صبح‌ها پیش از طلوع آفتاب در ترافیک‌های سنگین شهر گم می‌شوند، ساعت‌های طولانی را در محیط‌های کار پرالتهاب می‌گذرانند و شب‌هنگام با کوله‌باری از خستگی مفرط، استرس‌های مالی و ذهن درگیر به خانه بازمی‌گردند. در چنین شرایطی، فضای خانه که قرار بود پناهگاهی امن برای بازیابی انرژی روانی باشد، ناخواسته به ایستگاه دیگری برای استرس تبدیل می‌شود. زمان باکیفیت برای گفت‌و‌گو، درک متقابل و شنیدن دغدغه‌های فرزندان (به‌ویژه نوجوانانی که خود در طوفان هویت‌یابی و فضای مجازی دست‌وپا می‌زنند) قربانی خستگی ناشی از این سبک زندگی می‌شود. انسان امروز مدام می‌دود، اما هرچه بیشتر می‌دود، کمتر به آرامش می‌رسد. گویی بر روی تردمیلی بی‌پایان گام برمی‌دارد که با افزایش سرعت، تنها توان روحی او را می‌بلعد، بدون اینکه به نقطه‌ای امن برسد. اما حصارکشی دور سلامت روان، تنها به فشار‌های فیزیکی و شغلی محدود نمی‌شود؛ لایه پنهان‌تر و خطرناک‌تر این بحران، «سبک زندگی ویترینی و نمایشی» است. تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی، استاندارد‌های جدید و دروغینی از خوشبختی، زیبایی، ثروت و موفقیت را به رگ‌های جامعه تزریق کرده‌اند. نوجوان ما، جوان ما و حتی والدین او، دایم در حال مقایسه زندگی واقعی خود با نسخه‌های ادیت‌شده، فیلترشده و بی‌نقص دیگران در فضای مجازی هستند. این مقایسه دائمی، به شکل‌گیری «عزت‌نفس شکننده» و اضطراب مزمن ناکافی‌بودن منجر می‌شود. وقتی ملاک ارزش انسان به تعداد لایک‌ها، برند لباس‌ها یا نمایش یک زندگی بدون چالش گره می‌خورد، روان انسان از درون تهی می‌شود. آرمانگرایی افراطی و رؤیاپردازی‌های دست‌نیافتنی، فرد را از واقعیت‌های ملموس زندگی دور می‌کند و او را در برابر کوچک‌ترین ناکامی‌ها شکننده می‌سازد. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن «نمایش زندگی خوب» جایگزین «تجربه زیسته و اصیل آرامش» شده است. حالا سؤال این است: آیا راه فراری از این محاصره وجود دارد؟ آیا باید تسلیم این ریتم بی‌رحم شد یا می‌توان راهی برای بازپس‌گیری آرامش درونی گشود؟ پاسخ در بازنگری آگاهانه مفهوم «سبک زندگی» نهفته است. مفهوم زندگی کندتر و آرام‌تر و بازگشت به اصالت‌های انسانی، نه یک شعار لوکس، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای روان است. جامعه، سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی باید به این درک برسند که نیروی انسانی خسته و روان‌پریش، نه تنها مولد نیست، بلکه در بلندمدت پایه‌های انسجام اجتماعی و بنیان خانواده را فرو می‌پاشد. برای شکستن این محاصره، پیش از هر چیز نیازمند یک «توقف آگاهانه» هستیم؛ مکثی برای نفس کشیدن، شنیدن صدای درون، کم کردن سرعت دویدن و بازتعریف خوشبختی بر اساس ارزش‌های واقعی، نه استاندارد‌های تحمیل‌شده از سوی ماشین و الگوریتم. سلامت روان، کالایی تزئینی نیست بلکه بستر اصلی حیات انسانی است که اگر از دست برود، هیچ پیشرفت تکنولوژیک و مادی جبران‌کننده آن نخواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سبک رفتار ، تحمل ، ترافیک
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