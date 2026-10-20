کد خبر: 1386005
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۶
سیاست » اخبار کلی

گسترش همه‌جانبه توانمندی‌های نیروی هوایی ارتش در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

3 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جلسه این کمیسیون با فرمانده نیروی هوایی ارتش خبر داد و گفت: طرح توسعه و گسترش همه‌جانبه توانمندی‌های نیروی هوایی ارتش و برنامه‌های لازم برای تقویت این نیرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جوان آنلاین: حسن قشقاوی درباره جلسه امروز سه‌شنبه (۲۸ مهرماه ۱۴۰۵) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و گزارش غرورآفرینی از عملیات‌های مختلف نیروی هوایی ارتش در طول جنگ تحمیلی اخیر ارائه دادکه مورد تحسین اعضای کمیسیون قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، وی افزود: طرح توسعه و گسترش همه‌جانبه توانمندی‌های نیروی هوایی ارتش، راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز و همچنین سایر برنامه‌های لازم برای تقویت نیروی هوایی ارتش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این نشست، ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای کمک به تقویت نیروی هوایی ارتش، از جمله نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون تلفیق، بررسی شد.

قشقاوی در ادامه گفت: توانمندی‌های بسیار زیادی با استفاده از تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ تجاوزکارانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران بدست آمده و بالندگی و توانمندی‌های قابل‌توجهی در نیروی هوایی ارتش شکل گرفته است که جزئیات آن در این جلسه مطرح شد.

وی همچنین با اشاره به تجلیل از تلاش‌های کارکنان نیروی هوایی ارتش گفت: در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فداکاری خلبانان عزیز، کادر نیروی هوایی ارتش و خانواده‌های آنان تقدیر و تشکر کردند.

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، نیروی هوایی ارتش ، جنگ تحمیلی
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