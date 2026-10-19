کد خبر: 1385808
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
سیاست » اخبار کلی
سردار ابن‌الرضا:

ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن از الزامات پیشرفت کشور است

3 سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه معنوی مسئولان، بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته و شناسایی ظرفیت‌های انسانی و سرزمینی کشور، ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن و تلاش برای تحقق اهداف نظام اسلامی را از الزامات پیشرفت کشور برشمرد.

جوان آنلاین: سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در آئین تجلیل از مجاهدت‌های وزیر شهید، سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و معارفه مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ رمضان، دانشمندان و متخصصان شهید صنعت دفاعی، شهدای وزارت دفاع و به‌ویژه وزیر دفاع شهید، سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، بر ضرورت پاسداشت راه و آرمان‌های شهدا و حرکت در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی تأکید کرد.

وی همچنین با تبریک انتخاب مهرداد اخلاقی کتابچی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، او را از مدیران باسابقه و متخصص صنعت دفاعی و از پیشکسوتان مجموعه وزارت دفاع دانست و با اشاره به تجربه و سوابق مدیریتی وی، برای او در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

تقویت بنیه معنوی؛ پیش‌نیاز انجام مسئولیت‌های سنگین

جانشین وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت تقویت بنیه معنوی مسئولان، اظهار داشت: پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی، وظایفی سنگین بر دوش مدیران قرار می‌دهد که انجام شایسته آنها، علاوه بر توانمندی و برنامه‌ریزی، مستلزم توجه به ابعاد معنوی و تقویت ارتباط با خداوند متعال است.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره ضرورت آمادگی برای پذیرش مسئولیت‌های دشوار، تأکید کرد: مسئولان باید در کنار انجام وظایف اجرایی و مدیریتی، تقویت ایمان، معنویت و ارتباط با خداوند را نیز مورد توجه قرار دهند تا بتوانند در مسیر انجام مأموریت‌های خود با استقامت حرکت کنند.

سردار ابن‌الرضا با تأکید بر ضرورت پایبندی به مسئولیت‌ها و انجام تکالیف، خاطرنشان کرد: اعتقاد به وعده‌های الهی نباید موجب غفلت از وظایف و مسئولیت‌های عملی شود؛ بلکه باید با تلاش، برنامه‌ریزی و انجام دقیق تکالیف، زمینه تحقق اهداف را فراهم کرد.

درس‌آموخته‌های گذشته؛ مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته در تصمیم‌گیری‌های راهبردی، استفاده از درس‌آموخته‌ها را ضرورتی اساسی برای جلوگیری از تکرار خطا‌ها دانست و بر لزوم بررسی دقیق تجربه‌های پیشین در فرآیند‌های مدیریتی و اجرایی تأکید کرد.

سردار ابن‌الرضا با اشاره به ماهیت تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این تقابل را عمیق و ریشه‌دار توصیف کرد و گفت: شناخت صحیح رویکرد‌ها و رفتار‌های طرف مقابل و استفاده از تجربه‌های گذشته، از الزامات اتخاذ تصمیم‌های دقیق و مؤثر است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها، اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که عقب‌نشینی در برابر فشار‌های فزاینده، لزوماً به کاهش مطالبات طرف مقابل منجر نمی‌شود؛ ازاین‌رو، باید با شناخت شرایط و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت کشور را با جدیت دنبال کرد.

ظرفیت‌های انسانی و سرزمینی؛ پشتوانه پیشرفت کشور

سرپرست پیشین وزارت دفاع در ادامه، با اشاره به برخورداری ایران از ظرفیت‌های گسترده انسانی، علمی، صنعتی و طبیعی، شناسایی و بهره‌برداری مؤثر از این توانمندی‌ها را از الزامات توسعه و پیشرفت کشور دانست.

وی با اشاره به جمعیت تحصیل‌کرده، شمار بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جایگاه مهندسان ایرانی، سرمایه انسانی کشور را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه علمی، صنعتی و فناورانه برشمرد و بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه استفاده مؤثر از توان متخصصان، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، تأکید کرد.

سردار ابن‌الرضا همچنین با اشاره به منابع طبیعی و ذخایر انرژی کشور، از جمله نفت و گاز، خاطرنشان کرد: برخورداری از منابع و استعداد‌های گسترده، زمانی به مزیت واقعی تبدیل می‌شود که با برنامه‌ریزی، دانش، کار و بهره‌وری همراه باشد.

وی تولید ثروت از مسیر دانش، اندیشه و فعالیت‌های فناورانه را از موضوعات مهم در مسیر پیشرفت کشور دانست و بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده و تبدیل آنها به فرصت‌های مؤثر اقتصادی و صنعتی تأکید کرد.

تقویت قدرت ملی و مقابله با سیاست ناامیدسازی دشمن

سردار ابن‌الرضا با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد احساس ناتوانی و ناامیدی در جامعه، حفظ اعتمادبه‌نفس ملی و تقویت باور به توانمندی‌های کشور را ضروری دانست.

وی تأکید کرد: ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های انسانی، علمی، سرزمینی و دفاعی برخوردار است و شناسایی این ظرفیت‌ها، استفاده از تجربه‌ها و بهره‌گیری از توان داخلی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت کشور باشد.

جانشین وزیر دفاع همچنین قدرت دفاعی و عمق راهبردی کشور را از مؤلفه‌های قدرت ملی برشمرد و بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های موجود و استفاده صحیح از آنها در مسیر تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

تحقق اهداف نظام اسلامی؛ محور تلاش و مسئولیت‌پذیری

وی با تأکید بر اینکه تلاش و فعالیت مسئولان باید در راستای تحقق اهداف و ارزش‌های اسلامی باشد، اظهار کرد: هدف از مسئولیت‌پذیری و تلاش در نظام اسلامی، فراهم‌کردن زمینه تحقق احکام دین و شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است.

سرپرست پیشین وزارت دفاع در پایان، با تأکید بر ضرورت حفظ امید، تقویت معنویت، شناخت ظرفیت‌های کشور و انجام دقیق مسئولیت‌ها، بر استمرار تلاش و هم‌افزایی برای پیشرفت کشور و تحقق اهداف نظام اسلامی تأکید کرد.

برچسب ها: سردار ابن رضا ، وزیر دفاع ، جنگ تحمیلی
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