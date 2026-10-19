کد خبر: 1385721
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
سیاست » اخبار کلی
جانشین نیروی زمینی ارتش:

نیروی زمینی ارتش برای حفظ تمامیت ارضی کشور با اقتدار ایستاده است

3 جانشین نیروی زمینی ارتش با تأکید بر آمادگی کامل دفاعی و عملیاتی نزاجا برای مقابله با هرگونه تهدید، تصریح کرد: این نیرو با اتکا به توان رزمی، تجارب عملیاتی و روحیه ایثار و مجاهدت کارکنان خود، در راستای صیانت از استقلال، امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور با اقتدار ایستاده است.

جوان آنلاین: از ارتش، سرتیپ نوذر نعمتی در مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم که در مرکز آموزش پیاده شیراز برگزار شد، با اشاره به حضور شجاعانه و غیرتمندانه کارکنان نزاجا در میدان دفاع از کشور اظهار کرد: کارکنان نیروی زمینی ارتش در شرایط خاص جنگی، با تکیه بر ایمان، شجاعت، ایثار و روحیه مسئولیت‌پذیری، حضوری مؤثر در دفاع از میهن داشتند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: امروز نیز این نیرو با اتکا به توان رزمی، تجارب عملیاتی و روحیه ایثار و مجاهدت کارکنان خود، در راستای صیانت از استقلال، امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور با اقتدار ایستاده است.

جانشین نیروی زمینی ارتش، تأکید کرد: آمادگی دفاعی و عملیاتی نیروی زمینی ارتش در امتداد راه پرافتخار شهدا و پاسخی به مسئولیت خطیر صیانت از کشور است.

سرتیپ نعمتی در ادامه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، از صبر، استقامت و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های شهدا با تحمل رنج فراق عزیزان خود و پایبندی به ارزش‌های والای انقلاب و میهن، نقشی ماندگار در مسیر دفاع از کشور ایفا کرده‌اند. تکریم این خانواده‌های گران‌قدر، وظیفه‌ای ملی و اخلاقی و ادای دین به مقام والای ایثار و فداکاری شهیدان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پاسداشت یاد و راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری را از مسئولیت‌های مستمر جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: صیانت از دستاورد‌های شهدا و تداوم مسیر پرافتخار آنان، مستلزم حفظ آمادگی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی به آرمان‌های دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم تجلیل و قدردانی شد.

برچسب ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران ، نیروی زمینی ارتش ، جنگ تحمیلی
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