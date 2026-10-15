وزیر امور خارجه روسیه پس از شرکت در هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) به میزبانی باکو گفت: شرکت‌کنندگان در این اجلاس، مخالفت خود را با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی اعلام کردند.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف امروز (پنجشنبه) در جمع خبرنگاران در حاشیه این اجلاس در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات غرب در توقیف کشتی‌ها و نفتکش‌های روسیه افزود: بیانیه اجلاس سیکا به وضوح بیان می‌کند که همه کشور‌های شرکت‌کننده از یک سیستم تجاری چندجانبه و عادلانه حمایت می‌کنند، موضوعی که بار‌ها با موافقت خود را با آن اعلام کرده‌اند و در اسناد حقوقی بین‌المللی گنجانده شده است.

به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: کشور‌های شرکت‌کننده در اجلاس سیکا در بیانیه پایانی این اجلاس تأکید کردند که از احترام به اصول منشور سازمان ملل حمایت می‌کنند و با هرگونه اقدامی که همکاری اقتصادی بین‌المللی را تضعیف کند، از جمله تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی، مخالف هستند.

وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: این عبارات، یک موضع مشترک است که از جمله موارد دیگر، در مورد موارد دزدی دریایی نیز صدق می‌کند.

پیامی که از اوراسیا به جهان مخابره می‌شود

لاوروف در سخنانی در اجلاس سیکا نیز گفت: نظام روابط بین‌الملل در حال تغییرات اساسی است و یک نظم جهانی چندقطبی جدید و عادلانه‌تر در مقابل چشمان ما در حال ظهور است.

وی افزود: در این زمینه یک پیام واضح از اوراسیای بزرگ به جهان مخابره می‌شود که این کشور‌ها به توسعه سازنده مشترک، امنیت برابر و غیرقابل تقسیم برای همه نیاز دارند، جایی که امنیت یک کشور نمی‌تواند به قیمت امنیت دیگران تضمین شود.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: این موضوع به وضوح در بیانیه نهایی اجلاس سیکا منعکس شده است. این رویکرد، تلاش‌های ما را برای ایجاد یک محیط سیاسی و اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی در قاره اوراسیا تقویت و عمق‌بخشی به همکاری‌های عملی سودمند متقابل را تسهیل می‌کند.

سازوکار سیکا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) به ابتکار نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور وقت قزاقستان، مطرح شد. ایران یکی از ۲۸ کشور عضو سیکا است.

هفتمین اجلاس سران سیکا امروز ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار شد.

طبق اعلام وب‌سایت این اجلاس، سیکا یک مجمع چندملیتی برای تقویت همکاری در جهت ارتقای صلح، امنیت و ثبات در آسیا است. اعضای آن بار دیگر تعهد خود را به منشور سازمان ملل متحد تأیید می‌کنند و به دنبال ایجاد یک منطقه امنیتی مشترک و غیرقابل تفکیک از طریق گفت‌و‌گو و همکاری هستند، جایی که کشور‌ها به طور مسالمت‌آمیز همزیستی می‌کنند و مردم آنها از صلح، آزادی و رفاه بهره‌مند می‌شوند.

هیچ پیشنهاد رسمی درباره طرح جدید صلح دریافت نکرده‌ایم

لاوروف در نشست خبری در حاشیه اجلاس سیکا و در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه ایالات متحده و اروپا در حال تهیه «طرح صلح» برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین هستند، گفت: ما مطمئناً این گزارش‌ها در واشنگتن پست، نیویورک تایمز و سایر منابع را خوانده‌ایم، زیرا آنها در حال حاضر به طور گسترده منتشر می‌شوند، اما هیچ پیشنهاد رسمی دریافت نکرده‌ایم.

وی تصریح کرد: بر اساس آنچه از جزئیات طرح آمریکا و اروپا به مطبوعات درز کرده است، چهار نکته وجود دارد که آخرین مورد آن درخواست آتش‌بس فوری در امتداد خط مقدم جبهه است؛ در جزئیات مطرح شده در رسانه‌ها مطلبی درباره چگونگی حرکت واقعی به سمت یک صلح بلندمدت و پایدار، به جای آتش‌بس که توسط اوکراین و «اربابان اروپایی‌اش» نقض خواهد شد- بیان نشده است.

وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: مطبوعات غربی اساساً از درز اطلاعات و شایعات شکل گرفته‌اند.

پیش از این، واشنگتن پست با استناد به منابعی گزارش داده بود که واشنگتن و بروکسل در حال تهیه یک پیشنهاد صلح مشترک هستند که مشوق‌های مالی و ضمانت‌های امنیتی را برای روسیه و اوکراین فراهم می‌کند و همچنین زمینه‌ای برای حل اختلافات ارضی ایجاد می‌کند. در این مطلب آمده است: پیش‌نویس توافق صلح چهار نکته را شامل خواهد بود و پیشنهاد روسیه برای انعقاد توافق‌های امنیتی و اقتصادی با اروپا را نیز در بر می‌گیرد.

زلنسکی به انتخابات علاقه‌ای ندارد

وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا مسکو در صورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین، آماده ارائه امتیازاتی برای حل و فصل مناقشه با کی‌یف است، اظهار داشت: (ولادیمیر) زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) پیش از این روشن کرده است که به انتخابات علاقه‌ای ندارد، زیرا شرایطی را تعیین کرده است که آشکارا غیرقابل قبول هستند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ آتش‌بسی وجود نخواهد داشت که زلنسکی بخواهد از آن برای تجهیز مجدد اوکراین به سلاح و تداوم درگیری استفاده کند.

بنا بر این گزارش، دوره ریاست جمهوری زلنسکی رسماً در ۲۰ مه ۲۰۲۴ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) به پایان رسید، اما مقامات کی‌یف اعلام می‌کنند که تا زمان لغو حکومت نظامی شکل‌گرفته پس از درگیری نظامی با روسیه برگزاری این انتخابات غیرممکن خواهد بود.

به تازگی رئیس جمهور آمریکا بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین تأکید کرده است.

روسیه آماده مشارکت در پروژه «مسیر ترامپ» است

وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه آمریکا در زمینه ساخت جاده صلح موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» که در نزدیکی مرز شمالی ایران امتداد دارد و جمهوری آذربایجان را از طریق قلمروی ارمنستان به نخجوان متصل می‌کند، گفت: روسیه هیچ درخواستی از ارمنستان یا جمهوری آذربایجان در مورد مشارکت در این پروژه دریافت نکرده است، اما هر دو طرف از آمادگی و توانمندی‌های مسکو آگاه هستند.

لاوروف گفت: ما بار‌ها در قالب مواضع رئیس جمهور و وزارت امور خارجه روسیه از این پروژه، روند عادی‌سازی روابط بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و توافق حاصل شده در واشنگتن استقبال کردیم و آماده شرکت در پروژه‌های زیرساختی هستیم، به ویژه در شرایطی که شرکت راه‌آهن روسیه امتیازاتی در خطوط ریلی قفقاز جنوبی دارد.

۸ اوت ۲۰۲۵ (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) و پس از دیدار نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علی‌اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، طرف ارمنی موافقت کرد که با واشنگتن و طرف‌های ثالث برای ایجاد «مسیر ترامپ» همکاری کند. این جاده، جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان متصل می‌کند.

پیش از این، معاون دبیر شورای امنیت روسیه در این باره گفته بود: سهم ارمنستان و ایالات متحده از شرکت مشترک برای تأمین امنیت این جاده به ترتیب ۲۶ و ۷۴ درصد است که این وضعیت، خطر حضور شرکت‌های نظامی و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی ایالات متحده در این منطقه را در پی دارد.

الکسی شووتسوف افزود: تأمین امنیت در تمام طول این مسیر به مدت ۴۹ سال به شرکت مشترک آمریکایی-ارمنی که در حال تأسیس است، واگذار خواهد شد، در حالی که طرف ارمنی مسئولیت کنترل‌های مرزی و گمرکی را بر عهده خواهد داشت.

وی اظهار داشت: این سازوکار می‌تواند به معنای ورود شرکت‌های نظامی خصوصی آمریکایی به خاک ارمنستان و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و احتمالاً سایر تأسیسات آمریکایی در این کشور - آن هم دقیقاً در فاصله چند صد متری مرز با ایران – باشد؛ طبیعتاً، این وضعیت، امنیت کل مسیر و عملیات حمل‌ونقل در آن را زیر سؤال می‌برد.

معاون دبیر شورای امنیت روسیه افزود: ایالات متحده با در دست گرفتن کنترل این مسیر، در حال ایجاد یک «دولت در دولت» در خاک ارمنستان است؛ افزون بر این، با توجه به مفاد توافق‌نامه و سیاست کنونی آمریکا - از جمله تلاش‌های اخیر برای «بستن» تنگه هرمز - تردید بسیاری درباره قابل اطمینان بودن این کریدور حمل‌ونقل در آینده وجود دارد.

نشست بعدی قالب ۳+۳ می‌تواند در جمهوری آذربایجان برگزار شود

وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت: مسکو معتقد است که نشست بعدی قالب «۳+۳» برای حل و فصل مسائل منطقه قفقاز جنوبی می‌تواند به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار شود.

وی افزود: اجلاس این قالب همکاری در سطح وزیران امور خارجه تاکنون چند بار تشکیل شده است و اکنون منتظر هستیم تا ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد اینکه چه کشوری میزبان نشست بعدی وزرای امور خارجه این گروه باشد، به توافق برسند.

لاوروف ادامه داد: من معتقدم که نشست‌های بعدی وزیران امور خارجه در قالب ۳+۳ می‌تواند ابتدا در جمهوری آذربایجان و سپس در ارمنستان برگزار شود؛ این روش درستی خواهد بود.

وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: دلیل اینکه من از این قالب همکاری صحبت می‌کنم این است که سازوکاری جامع دارد و به هیچ پروژه خاصی خارج از چارچوب منطقه‌ای توجه ندارد.

قالب ۳+۳ شامل سه کشور قفقاز جنوبی (جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و سه کشور همسایه این منطقه شامل روسیه، ترکیه و ایران است که هدف آن حل‌وفصل مسائل منطقه توسط این کشور‌های همسایه است.