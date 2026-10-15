سردار کارگر: نیروهای مسلح ایران بر تنگه هرمز احاطه کامل دارند

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: تنگه هرمز کماکان بسته است و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر این منطقه احاطه کامل دارند.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در گفت‌وگو با خبر فوری با اشاره به اینکه تنگه هرمز کماکان بسته است و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر این منطقه احاطه کامل دارند، اظهار داشت: اگرچه دشمن ادعا‌هایی دارد، اما نیرو‌های مسلح با به‌کارگیری تاکتیک‌های جدید، احاطه بیشتری بر مجموعه تنگه هرمز دارند.

وی با بیان اینکه، در صورت پایبندی دشمنان، به‌ویژه آمریکا، به شروط و تعهدات خود، تصمیمات بعدی در داخل نظام گرفته خواهد شد، افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون تاب‌آوری بالایی از خود نشان داده است.

سردار کارگر تاکید کرد: جمهوری اسلامی توفیقاتی در زمینه پیدا کردن مسیر‌های جدید برای تأمین کالا‌های اساسی و توسعه ارتباطات اقتصادی داشته است.