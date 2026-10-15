جوان آنلاین: سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت بایدن که از چهره‌های دموکرات به شمار می‌رود، در گفت‌وگویی با تیم میلر، مفسر سیاسی آمریکایی و منتقد برجسته دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در فیسبوک گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل سعی کرده است هر رئیس‌جمهور آمریکایی را دست‌کم از زمان جورج دبلیو بوش متقاعد کند که جنگ علیه ایران بهترین اقدام است.

به گزارش ایسنا، سوزان رایس در ادامه افزود: روسای جمهور پیشین آمریکا به دلیل درک این مسئله که خطرات و هزینه‌های چنین جنگی بیش از منافع آن است، از این مسیر خودداری کردند تا اینکه دونالد ترامپ روی کار آمد.

تیم میلر هم در تاکید اظهارات این مقام دموکرات آمریکایی گفت: ترامپ فکر می‌کرد قرار است یک تندیس طلا در تل آویو دریافت کند!

شبکه خبری فاکس نیوز اوایل روز پنجشنبه گزارش داد به دلیل مسائل مختلف از جمله جنگ علیه ایران، میزان محبوبیت دونالد ترامپ در هر دو دوره غیرمتوالی او به «پایین‌ترین» حد خود رسیده و این زنگ خطر را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای برای جمهوری‌خواهان به صدا درآمده است.