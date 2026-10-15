جوان آنلاین: حجت‌الاسلام و‌المسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج کشور، صبح امروز در اولین اجلاسیه هوش مصنوعی و امنیت سایبری با عنوان «بچه‌های فناور حاج‌قاسم» اظهار کرد: نام شهید حاج‌قاسم سلیمانی، چون خورشید فروزان بر فراز این استان ولایتمدارو انقلابی می‌درخشد.

به گزارش تسنیم، وی بیان داشت: حاج‌قاسم گرچه زاده این استان بزرگ و افتخارآمیز است، اما تربیت‌شده مکتب حضرت روح‌الله و سرباز با اخلاص امام راحل و رهبر شهید است، حاج‌قاسم اگر تبدیل به یک چهره ملی شد به واسطه خضوع و اخلاص در مقابل ولی‌اش بود

‌طائب در ادامه سخنان خود، عنوان کرد: امروز در این جمع درباره یکی از مسئولیت‌های بزرگ این نسل سخن می‌گوییم، ساختن جایگاه ایران قوی در آینده که دانش و فناوری بخش مهمی از قدرت کشور‌ها را شکل می‌دهد بنابراین رویداد هوش مصنوعی و امنیت سایبری که مزین به‌نام بچه‌های حاج‌قاسم شده است، جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری اجلاسیه بچه‌های فناور حاج‌قاسم ابراز داشت: اگر امروز در نمایش این اقدام دور هم جمع شده‌ایم، این حاصل زحمات چند ساله جوانان و پشتیبانی همه عزیزانی است که منجر به خلق چنین رویدادی شده است.

رئیس سازمان بسیج کشور با اشاره به اهمیت اجلاسیه هوش مصنوعی و امنیت سایبری بچه‌های فناور حاج‌قاسم، اضافه کرد: اگر به نقشه دشمن رجوع کنیم و اینکه نقشه دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان چه بود؟، طراحی اسراییلی آمریکایی این بود که در باب اول می‌آییم و در کنار هدف قرار دادن شبکه پدافندی کشور، همچنین فرماندهان و دانشمندان را هدف قرار می‌دهیم.

طائب افزود: در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار دادن فرماندهان و دانشمندان در کنار هم بود، زیرا یک کشور و ملتی که می‌خواهد اعلام استقلال کند و خود را به قله برساند باید دیوار دفاعی و امنیتی آن را سست کنند و بنیه علمی آن را که پیشرفت‌ساز هست را از بین ببرند.

وی تصریح کرد: اسرائیلی‌ها در جنگ ۱۲ روزه گفتند بمباران و هدف قرار دادن دانشمندان را انجام می‌دهیم و عالمان علم هسته‌ای را از بین می‌بریم که منجر به این می‌شود سال‌های سال، علم هسته‌ای در ایران وجود نداشته باشد.

طائب با اشاره به یک سند سری دشمن، ادامه داد: آنها می‌گویند: نتوانستیم و نخواهیم توانست اگر عالمان را از بین ببریم، این علم را در ایران از بین ببریم بنابراین در جنگ ۴۰ روزه به سایر علوم هم پرداختند که نمونه‌اش هم شهید عربنژاد و سایر دانشمندان است.

وی اضافه کرد: هدف دشمن این است، دیوار دفاعی را بشکند، امنیت به هم بریزد، پایه پیشرفت کشور که عالمان کشور هستند را از بین ببرد، اما همان‌طوری که رزمایش جانفدایان در سراسر کشور نمادی از تداوم حضور در عرصه دفاعی امنیتی بود، برگزاری چنین رویدادی با عنوان بچه‌های فناور حاج‌قاسم این پیام را می‌خواهد به دشمن بدهد اگر دانشمند ما را می‌زنی، یک نفر تبدیل به ۵ هزار نفر می‌شود.

رئیس سازمان بسیج کشور اظهار کرد: این ملت ایستاده است، همان طور که وقتی در عرصه دفاع اگر فرمانده ما را می‌زنی، چندین فرمانده برای جایگزین شدن اعلام آمادگی می‌کنند، اگر رزمنده ما را هدف قرار می‌دهی، میلیون‌ها رزمنده به خیابان می‌آید و می‌گوید ما آماده و جان‌فدا هستیم، در عرصه علم و پیشرفت هم اجلاسیه بچه‌های فناور حاج‌قاسم، نماد جان‌فدایی است.

طائب تصریح کرد: اگر مسئله هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به عامل رقابت بین قدرت‌ها تبدیل شده و یکی از ملاک‌های قدرت برتر شناخته می‌شود، دشمن ما خواهد دید این ملت در این عرصه هم میدان‌دار خواهد شد و یکی از شاخص‌های قدرت را به نمایش خواهد گذاشت.

وی اضافه کرد: همان‌طور که از کم شروع کردیم و به جایی رسیدیم که سازمان انرژی اتمی داریم و دانشمندان و آزمایشگاه‌ها و فراورده‌های متعدد در عرصه‌های مختلف پزشکی و سایر عرصه‌ها برخورداریم این روند را به فضل الهی و همت جوانان ما و حمایت مسئولان خواهید دید که سازمان هوش مصنوعی مقتدر در کشور ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج کشور اظهار داشت: اگر ایران قوی و آینده قوی‌تر می‌خواهیم باید به توان یک ملت در فهم مسئله، تولید دانش، حفظ راه خویشتن و اقتدار، اهمیت بدهیم.

طائب بیان کرد: باید توان کشور را در اقتصاد، قوی‌تر، در امنیت، پایدارتر، در حکمرانی، کارآمدتر و زندگی مردم را با حفظ ارزش‌های والای ایرانی و تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی که از رهبر شهیدمان به ارث رسیده، همراه کنیم.

وی افزود: همه دنیا می‌گوید: عالم، تربیت می‌کند و دنبال تولید علم است و هوش مصنوعی هم دارد، اما فرق ما با آنها در این است که می‌گوییم بین هوش مصنوعی و خالق هوش پیوند می‌زنیم.

رئیس بسیج کشور تصریح کرد: آمریکایی‌ها زمانی ک جنگ با ایران را آغاز کردند، یک تریلیون و ۴۰ میلیون دلار بودجه نظامی داشتند و ۱۱۵ میلیارد دلار متمم هم به گنگره بردند و اسراییلی‌ها هم علاوه بر بودجه خودشان، برای جنگ با ایران ۲۲ میلیارد دلار کمک هم از آمریکایی‌ها گرفتند، اما بودجه دفاعی ایران از نظر ارزی، یک رقمی است و با این وجود در برابر یک تریلیون دلار ایستاد و آنها را مجبور به تسلیم شدن کرد و در عرصه دانش هم باید به همین سمت برویم.

طائب عنوان کرد: ورود به هوش مصنوعی و امنیت سایبری، تصمیم راهبردی در آینده ایران است که باید برنامه عملیاتی مسوولان حاکمیتی و نخبگان عرصه پیشران تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه در هوش مصنوعی به تحول احتیاج داریم، اظهار داشت: به صورت جزیره‌ای در هوش مصنوعی کارکرده‌ایم و این جزیره‌ها باید کارش را به صورت متصل با برنامه تحولی شروع کند.

طائب ابراز کرد: هر جوانی که درست آموزش ببیند، هر آزمایشگاهی که امکان پژوهش موثر پیدا کند و هر مسئله‌ای که با دانش ایرانی حل شود، بخشی از این جایگاه را می‌سازد.

وی با اشاره به سخن رهبر شهید مبنی بر اینکه باید در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی قرار گیریم، ادامه داد: نیاز است، استعداد‌ها در کشور را بشناسیم و بالفعل تبدیل کنیم و متخصصان را تربیت کنیم و از پژوهش تا توسعه محصول و از محصول تا حضور موثر در اقتصاد و زندگی مردم پیش رود.

رئیس سازمان بسیج کشور اظهار کرد: دانش باید وارد تولید شود و تولید برای مردم، ارزش و فرصت کار ایجاد کند و فرصت رشد هم زمینه‌ساز ایران قوی‌تر باشد و در عرصه‌هایی مانند آب، انرژی، کشاروزی، صنعت، معدن، امنیت و ... لازم است پروژه‌های هوش مصنوعی بر پایه مسئله تعریف شود.

طائب تصریح کرد: ثمره هوش مصنوعی را در حوزه دفاعی دیدیم و در اشراف اطلاعاتی از هوش مصنوعی استفاده کردیم و هدف‌های ما دقیق‌تر شد.

وی ادامه داد: در نیروی دریایی و هوافضای سپاه و سایر نیرو‌های مسلح نیز هوش مصنوعی با تدبیر و هدایت قاید شهید، وارد شد و آثارش را می‌بینید که چه ترسی را بر ارتش آمریکا ایجاد کردید.

طائب اظهار داشت: آمریکا، ناوگان‌ها و قوی‌ترین پدافند و توان پدافندی‌اش در سراسر دنیا را به این منطقه آورده است و ناوچه‌اش به نزدیک تنگه هرمز می‌آید، اما با کمک هوش مصنوعی شناسایی می‌شود و دقت موشک ما با استفاده از هوش مصنوعی بالاتر می‌رود و این ترس را در او ایجاد می‌کند که عقب‌نشینی کند و ناوهایش را دورتر قرار دهد.

وی عنوان کرد: اگر به هوش مصنوعی وارد شویم، امنیت سایبری هم می‌خواهیم، زیرا در این دو جنگ اخیر دیدیم همزمان با زدن فرماندهان و دانشمندان، همچنین تهاجم به زیرساخت‌های سایبری ما داشتند بنابراین باید توسعه فناوری با امنیت سایبری همزمان پیش رود.

رئیس سازمان بسیج کشور بیان کرد: استمرار خدمات عمومی، حفاظت از اطلاعات مردم و تاب‌آوری در زیرساخت‌های کشور به تصمیم مسئوولانه نیرو‌های متخصص با آمادگی مستمر نیاز دارد.

طائب در بخش دیگری از سخنان خود از حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای خود به عنوان رئیس سازمان بسیج کشور به‌عنوان یک ماموریت برای این سازمان سخن به‌میان آورد و اظهار داشت: این حکم برای مقابله مردم‌پایه با تهدیدات دشمن با بهره گیری از فناوری‌های نوین است.

وی ادامه داد: ماموریت سازمان بسیج در چنین عرصه‌ای، بسیج کردن ظرفیت‌های مردمی برای پیشرفت فناورانه کشور، شناخت استعداد‌ها و ظرفیت‌ها، پیوند دادن توانایی‌ها و کمک به شکل‌گیری همکاری‌هایی است که انشاالله به نتیجه برسد.

رئیس سازمان بسیج کشور در همین زمینه اضافه کرد: این ماموریت باید با احترام به اجزای مختلف این کشور از نخبه گرفته و تا نقش نهاد‌های علمی، اجرایی و حاکمیتی پیش رود.

طائب عنوان کرد: دانشگاه، ظرفیت پژوهش و تربیت متخصص را دارد و صنعت هم مسئله و میدان کارآمد را دارد و دولت نیز مسئوولیت سیاست‌گذاری و فراهم کردن بستر فعالیت را دارد و مجموعه‌های مردمی مثل بسیج می‌تواند حلقه واسط دامنه مشارکت و دسترسی را گسترش دهد.

وی خاطرنشان کرد: نیرو و تفکر بسیج می‌تواند و باید این ظرفیت‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و پیگیر تداوم همکاری آنها باشد و نیرو‌های دل‌داده به پیشرفت ایران و مومن به آرمان‌های انقلاب در این مسیر، مسئوولیت روشنی دارند.

طائب ادامه داد: تشخیص به موقع نیاز کشور، پیش‌قدم شدن، یادگیری عمیق، تحمل دشواری کار و پاسخگویی درباره نتیجه و همچنین روحیه انقلابی زمینه‌ساز برای آغاز کار می‌شود.

وی ابراز داشت: جوان متعهد ما باید بتواند با کیفیت کارش، اعتمادساز باشد و با توانایی‌اش، مسئوولیتی از کشور را بر عهده گیرد و بسیج نوین هم فناورانه و دانش‌پایه و مسئله‌محور است و مسیر رشد برای استعداد‌ها و مسائل کشور و امکان حل مسائل را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بسیج کشور عنوان کرد: ما در این مسیر با قوت و قدرت وارد می‌شویم و حمایت می‌کنیم و به فضل الهی در همه عرصه‌ها از بسیج دانش‌آموزی، دانشجویی، اساتید و بسیج علمی باید پای کار آیند و کمک کنیم تا زیرساخت‌ها فراهم شود و با همکاری دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی صاحبان هرم حرفه‌های مختلف پیوند بخورد.

طائب در پایان سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم اجلاسیه هوش مصنوعی و امنیت سایبری استان کرمان که با نام حاج‌قاسم شروع کردیم و این مسئوولیت سنگین را بر عهده گرفتیم را بتوانیم با یاری خداوند و با ایمان و دانش و همت جمعی به‌پیش ببریم.