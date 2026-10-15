ایفاد: بحران کشتیرانی به افزایش قیمت مواد غذایی منجر خواهد شد

رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (ایفاد) امروز به خبرگزاری رویترز گفت که تأثیر اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در برداشت محصولات کشاورزی مشهود بوده و بازده مزارع را کاهش و قیمت مواد غذایی را افزایش خواهد داد.

جوان آنلاین: آلوارو لاریو (Alvaro Lario)، رئیس این نهاد وابسته به سازمان ملل، به رویترز گفت که اختلالات مربوط به حمل و نقل کود از طریق تنگه هرمز و افزایش هزینه‌های سوخت که با ال نینو و اختلال در عرضه گندم دریای سیاه تشدید شده، هزینه‌های سراسر زنجیره تأمین مواد غذایی را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، لاریو گفت که ذخایر موجود کود و سوخت شوک اولیه را کاهش داد، اما عدم اطمینان طولانی مدت منجر به کاشت محتاطانه‌تر و کاهش استفاده از کود شده و گرانی سوخت نیز بر برداشت مکانیزه تأثیر گذاشته است.

وی گفت که قیمت کالا‌های کشاورزی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی ۱۳ درصد افزایش یافت و انتظار می‌رود در سه ماهه چهارم امسال و سه ماهه نخست سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد.

لاریو با اشاره به وابستگی جنوب شرقی آسیا به سوخت و وابستگی منطقه خلیج فارس به واردات مواد غذایی گفت که کشور‌های وابسته به واردات کود، سوخت و مواد غذایی، آسیب‌پذیرتر هستند.

لاریو گفت: بلاتکلیفی جاری می‌تواند کشاورزان خرده کار را از کاشت محصولات پرارزش که برای کسب درآمد به زمان بیشتری نیاز دارند، دور کرده و به سمت محصولاتی که درآمدزایی سریع‌تری دارند، سوق دهد.

یکی از مقام‌های ناظر بر طرح مورد حمایت سازمان ملل برای انتقال کود از طریق تنگه هرمز به رویترز گفت: اگر در هفته‌های آتی آمریکا و ایران بر سر این طرح به توافق نرسند، ممکن است بحران امنیت غذایی در بخش‌هایی از آسیا و آفریقا رخ دهد.