لاوروف: زلنسکی دنبال به چالش کشیدن ترامپ است

وزیر امور خارجه روسیه گفت موضع رئیس‌جمهور اوکراین در قبال لغو موقت تحریم گازوئیل صادراتی مسکو نشان داد که وی دنبال به چالش کشیدن سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا است.

جوان آنلاین: به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: موضع ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قبال توافق گازوئیل، چالشی مستقیم علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است؛ چنین رفتاری از او به امری معمول تبدیل شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: زلنسکی با موضع‌گیری خود درباره توافق مربوط به گازوئیل نشان داد که آمادگی تعامل سازنده را ندارد. اطلاعات درزکرده به رسانه‌ها درباره پیشنهاد صلح اوکراین، هیچ راهکاری برای دستیابی به صلحی پایدار و بلندمدت ارائه نمی‌کند.

این مقام روس گفت: روسیه هیچ‌گونه پیشنهاد رسمی برای توافق صلح در خصوص اوکراین دریافت نکرده است. مسکو آماده مذاکراتی جدی، منطقی و عادلانه درباره اوکراین است و هرگز از مذاکره درباره اوکراین امتناع نکرده است.

لاوروف گفت: زلنسکی از پیش، شروط غیرقابل قبولی برای برگزاری احتمالی انتخابات تعیین کرده است.