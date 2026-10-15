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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت جهانی طلا به ۴۱۴۶ دلار رسید

3 قیمت طلا در واکنش به کاهش ارزش دلار یک درصد افزایش یافت و به ۴۱۴۶ دلار در هر اونس رسید.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز؛ قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه، ۲۳ مهر، با کاهش ارزش دلار آمریکا یک درصد افزایش یافت و از پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای خود که در معاملات روز گذشته ثبت شده بود، بازگشت. در همین حال، سرمایه‌گذاران پس از انتشار آمار بالاتر از انتظار تورم آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه جاری میلادی را ارزیابی کردند. قیمت هر اونس طلای نقدی با یک درصد افزایش به ۴۱۴۶ دلار و ۷۴ سنت رسید. این فلز گران‌بها روز چهارشنبه به پایین‌ترین قیمت خود از ۷ اکتبر سقوط کرده بود.

همچنین، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با رشد ۱.۵ درصدی به ۴۱۶۷ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس رسید.

کاهش ارزش دلار 

دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در ۱۸ ماه گذشته طی معاملات شبانه، تضعیف شد. کاهش ارزش دلار، خرید طلا را برای سرمایه‌گذارانی که از ارز‌های دیگر استفاده می‌کنند، ارزان‌تر می‌کند.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار‌های مالی در شرکت «Capital.com»، گفت: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم، نشانه‌های بازاری است که درباره سیاست نرخ بهره آمریکا اطمینان ندارد و همین مسئله تا حدی به نوسانات بازار منجر شده است.»

وی افزود: «قیمت طلا به سطح بسیار مهمی نزدیک می‌شود که کمی پایین‌تر از ۴۰۰۰ دلار قرار دارد. اگر بار دیگر داده‌های اقتصادی بسیار قدرتمندی منتشر شود و این دیدگاه شکل بگیرد که فدرال رزرو باید نسبتاً فوری نرخ بهره را افزایش دهد، این سطح به کانون توجه بازار تبدیل خواهد شد.»

بر اساس این گزارش، قیمت مصرف‌کننده در آمریکا طی ماه سپتامبر شتاب گرفت که افزایش شدید قیمت بنزین یکی از عوامل اصلی آن بود. طبق ابزار «فدواچ» بورس کالای شیکاگو (CME)، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در اواخر ماه جاری را حدود ۲۹ درصد برآورد می‌کنند؛ این رقم پیش از انتشار آمار تورم ۲۲ درصد بود.

افزایش مجدد نرخ بهره 

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، گفت بانک مرکزی آمریکا احتمالاً به افزایش بیشتر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت نیاز خواهد داشت، هرچند اظهارات او نشان داد که لزوماً نیازی به افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر نیست.

میشل بومن، نایب‌رئیس فدرال رزرو در امور نظارت بانکی، نیز اعلام کرد که بانک مرکزی برای ارزیابی شرایط و تصمیم‌گیری درباره اقدامات بعدی، فرصت کافی برای صبر و بررسی دارد.

اگرچه طلا به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم شناخته می‌شود، افزایش نرخ بهره جذابیت آن را کاهش می‌دهد؛ زیرا نگهداری طلا برخلاف دارایی‌های بهره‌دار، درآمدی از محل سود ایجاد نمی‌کند.

اکنون توجه سرمایه‌گذاران به انتشار آمار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و داده‌های خرده‌فروشی آمریکا معطوف شده است که قرار است ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ و حدود ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر منتشر شوند.

افزایش بهای فلزات گران‌بها

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت هر اونس نقره نقدی با ۰.۷ درصد افزایش به ۵۶ دلار و یک سنت رسید. پلاتین با رشد یک‌درصدی، ۱۶۰۸ دلار و ۲۰ سنت معامله شد و پالادیوم نیز با افزایش ۱.۳ درصدی به ۱۱۰۸ دلار و ۱۴ سنت در هر اونس رسید.

برچسب ها: قیمت جهانی طلا ، دلار آمریکا ، تورم آمریکا
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