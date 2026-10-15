‏سالن اجلاس سیکا هنگام سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی خالی شد

هیات ایران و چندین هیات دیگر در اعتراض به سخنرانی رئیس رژیم صهیونسیتی اسرائیل، سالن اجلاس سران سیکا را ترک کردند.

جوان آنلاین: هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به هفتمین اجلاس سران «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (سیکا) به سرپرستی کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه در امور حقوقی و بین المللی، و دوازده هیات دیگر (از مجموع ۲۸ هیات) هنگام سخنرانی رئیس رژیم صهیونسیتی اسرائیل، به نشانه اعتراض سالن اجلاس را ترک کردند.

به گزارش ایسنا، این اقدام، بازتاب گسترده‌ای در اجلاس داشت، به گونه‌ای که نیمی از هیات‌ها مخالفت خود را با رژیم نشان دادند.

صحنه این اجلاس، بار دیگر نشان از انزوای رژیم صهیونسیتی بود.

هیات‌های ایران، فلسطین، پاکستان، عربستان، ترکیه، عراق، مصر، کویت، قطر، اردن، مالزی، اندونزی و بنگلادش از جمله هیات‌هایی بودند که سالن را ترک کردند.

سازوکار سیکا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) به ابتکار نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور وقت قزاقستان، مطرح شد. ایران یکی از ۲۸ کشور عضو سیکا است.