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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
سیاست » اخبار کلی

سردار نقدی: شهدا مانع تحقق اهداف دشمن شدند

3 مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تأکید بر نقش ایثار و فداکاری شهدا در ناکام ماندن نقشه‌های دشمن گفت: نشانه‌های شکست استکبار در میدان تقابل هر روز آشکارتر می‌شود.

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر سه‌شنبه همزمان با برگزاری رزمایش «جان‌فدا»، در دیدار با خانواده شهید صادق زرین از شهدای جنگ رمضان، با تأکید بر جایگاه شهدا در هدایت جامعه و پاسداری از ارزش‌های اسلامی اظهار کرد: شهدا چراغ راه هدایت هستند و دشمن به واسطه ایثار و فداکاری این عزیزان نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا الگویی ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه می‌دهد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به اهداف دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمن به دنبال تحقق اهداف متعددی بود، اما ایستادگی و فداکاری شهدا مانع از دستیابی آن به خواسته‌ها و نقشه‌هایش شد.

نقدی با بیان اینکه خون شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ استقلال، امنیت و اقتدار کشور است، گفت: یاد و راه شهیدان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده خواهد ماند.
نشانه‌های ناکامی دشمن هر روز آشکارتر می‌شود

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به مواضع و اظهارات سران استکبار اظهار کرد: سران استکبار خودشان اذعان می‌کنند که صبرشان به پایان رسیده است و این اظهارات را می‌توان نشانه‌ای از ناکامی آنان در دستیابی به اهداف موردنظر دانست.

وی افزود: آثار شکست دشمن هر روز بیشتر آشکار می‌شود و تحولات نشان می‌دهد که دشمن در تحقق اهدافی که دنبال می‌کرد، با موانع جدی مواجه شده است.

نقدی با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و روحیه مقاومت در برابر فشار‌ها ایستادگی کرده و اجازه نخواهد داد اهداف دشمنان به‌آسانی محقق شود.
مقاومت ایران مورد توجه پیروان ادیان الهی است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به بازتاب مقاومت جمهوری اسلامی ایران در میان پیروان ادیان الهی در جهان گفت: پیروان ادیان الهی در نقاط مختلف دنیا، ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه کفر را تحسین می‌کنند.

وی ادامه داد: ایستادگی در برابر ظلم و سلطه‌طلبی، پیامی فراتر از مرز‌های جغرافیایی دارد و مورد توجه انسان‌های آزاده و عدالت‌خواه در نقاط مختلف جهان قرار گرفته است.

نقدی با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های والای شهیدان و تأکید بر ادامه مسیر آنان است.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهید صادق زرین و دیگر شهدای والامقام افزود: شهدا چراغ راه نسل‌های آینده هستند و مسیر آنان با ایمان، مقاومت و دفاع از ارزش‌های الهی معنا پیدا می‌ک

برچسب ها: سردار نقدی ، شهدا ، جنگ تحمیلی
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