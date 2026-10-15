علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور، پس از حواشی و درگیری لفظی اخیر با مدیران باشگاه از هواداران، مدیریت، کادر فنی و بازیکنان این تیم عذرخواهی کرد.

جوان آنلاین: علیرضا بیرانوند پس از مصاحبه جنجالی خود که با ایجاد حواشی و اختلاف با مدیران باشگاه و اخراج او از تیم همراه شد، با انتشار پیامی از هواداران پرشور تراکتور عذرخواهی کرد.

به گزارش مهر، دروازه‌بان تراکتور در یک پیام ویدیویی گفت: سلام خدمت هواداران پرشور تراکتور. خیلی دوستتان دارم و همه شما در جریان مصاحبه اخیر من هستید. بعد از بازی با استقلال به اینجا آمدم تا به خاطر اینکه از صحبت‌های من برداشت بدی شد، از تمام هواداران پرشور تراکتور عذرخواهی کنم.

وی ادامه داد: مخصوصاً از مدیریت باشگاه، کادر فنی و تمام بچه‌های تیممان عذرخواهی می‌کنم؛ چرا که به هر حال در شرایطی قرار داشتیم که قبل از یک بازی بسیار حساس در آسیا بودیم. همچنین از مالک باشگاه که واقعاً در این چند سال زحمت کشیده است، عذرخواهی می‌کنم.

بیرانوند تأکید کرد: امیدوارم تیم ما روند خوبش را ادامه دهد. آینده من با باشگاه بزرگ تراکتور همچنان ادامه دارد.