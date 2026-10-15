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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶
اقتصاد » اخبار کلی

ریزش سهام شرکت‌های هوش مصنوعی در بازار‌های جهانی

32 افت سهام شرکت‌های فعال درحوزه هوش مصنوعی و تراشه در بازار‌های جهانی، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره افزایش هزینه تأمین مالی و بازده سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را تشدید کرد.

جوان آنلاین: افت سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و تراشه در بازار‌های جهانی، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره افزایش هزینه تأمین مالی و بازده سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را تشدید کرده است؛ نگرانی‌هایی که پس از انتشار آمار تورمی آمریکا و افزایش بازده اوراق بلندمدت این کشور شدت گرفت.

به گزارش مهر، به نوشته رویترز، در معاملات روز چهارشنبه، سهام شرکت مرکز داده CoreWeave حدود ۱۶ درصد، شرکت زیرساخت هوش مصنوعی Nebius حدود ۱۱ درصد، اوراکل ۹ درصد و دل تکنولوژیز نیز ۱۱ درصد کاهش یافت. در مجموع، افت ارزش این چهار شرکت حدود ۸۰ میلیارد دلار از ارزش بازار آنها را از بین برد.

فایننشال‌تایمز نیز گزارش داده است که موج فروش سهام شرکت‌های تراشه به بازار‌های آسیایی و اروپایی سرایت کرده است. سهام شماری از شرکت‌های فعال در حوزه حافظه و تجهیزات نیمه‌رسانا، از جمله شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی، با فشار فروش روبه‌رو شد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز تقاضا و پایداری هزینه‌کرد شرکت‌های فناوری را افزایش داده است.

یکی از محور‌های اصلی نگرانی بازار، هزینه بالای تأمین مالی شرکت‌هایی است که برای توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز دارند.

طبق داده‌های مورد استناد رویترز، CoreWeave حدود ۲۲ میلیارد دلار اوراق قرضه و ۲۶ میلیارد دلار وام منتشر یا دریافت کرده است. بازده یکی از اوراق این شرکت که در ژوئن عرضه شده بود، از حدود ۹.۶۲۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت؛ تغییری که نشان‌دهنده افزایش ریسک ادراک‌شده از سوی سرمایه‌گذاران است.

افزایش نرخ‌های بلندمدت بهره، هزینه استقراض و احداث مراکز داده را بالا می‌برد و می‌تواند بیش از همه به شرکت‌هایی آسیب بزند که سودآوری و جریان نقدی محدودتری دارند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ فناوری که از منابع مالی و درآمد‌های پایدارتر برخوردارند، توان بیشتری برای ادامه سرمایه‌گذاری دارند.

در کنار نگرانی‌های مالی، پرسش درباره بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی نیز مطرح است. رشد سریع ارزش سهام شرکت‌های مرتبط با این فناوری در ماه‌های گذشته، انتظارات بالایی درباره درآمد و سودآوری آینده ایجاد کرده است. اکنون بخشی از سرمایه‌گذاران نگران‌اند که درآمدزایی برخی شرکت‌ها با سرعتی کمتر از انتظارات افزایش یابد.

این تحولات به معنای پایان رونق هوش مصنوعی نیست؛ اما نشان می‌دهد افزایش هزینه سرمایه و ضرورت اثبات سودآوری می‌تواند مسیر توسعه این صنعت را دشوارتر کند. ادامه روند بازار به عملکرد مالی شرکت‌ها، پیش‌بینی آنها از درآمد‌های آینده و وضعیت نرخ‌های بهره وابسته خواهد بود.

برچسب ها: ریزش سهام ، هوش مصنوعی ، تورم آمریکا
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