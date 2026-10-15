یک روز پس از آنکه ترامپ سفیر خود در یونان را در پی موجی از شکایات اخلاقی برکنار کرد، وزیرخارجه‌اش در پیامی برای تمامی کارکنان وزارت امور خارجه به آنها یادآور شد که باید از تضاد منافع پرهیز کنند.

جوان آنلاین: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در یادداشتی که به دست روزنامه «واشنگتن پست» رسیده، نوشته است: «انتظار من این است که تک‌تک اعضای تیم ما با پایبندیِ بی‌قید و شرط به اصول اخلاقی، چه در زندگی شخصی و چه در محیط حرفه‌ای، رفتار کنند. از کارکنان انتظار دارم که در انجام امور کاری از تضاد منافع دوری گزینند، بی‌طرفانه عمل کنند و از جایگاه رسمی خود برای کسب منافع شخصی بهره نبرند.»

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های متعدد در روزنامه «وال استریت ژورنال»، کیمبرلی گیل‌فویل — که زمانی نامزد دونالد ترامپ جونیور، پسر دونالد ترامپ بود — به ارتکاب تخلفات اخلاقی گوناگونی متهم شده است؛ از جمله اینکه از یکی از حامیان مالی سیاسی درخواست ۱۰۰ هزار دلار کرده تا صورت‌حساب شخصی کارت اعتباری «امریکن اکسپرس» خود را تسویه کند.

روبیو در جریان سفر دیپلماتیک خود به یونان در اوایل ماه جاری، ناچار شد با رسوایی اخلاقیِ رو به گسترش دست و پنجه نرم کند؛ سفری که در آن به نظر می‌رسید از پرسش‌های خبرنگاران درباره اقدامات خانم سفیر آزرده‌خاطر شده است

دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه تحقیقاتی را درباره رفتار او آغاز کرده است. یکی از مقامات وزارت امور خارجه به «واشنگتن پست» گفت که تدوین این یادداشت توسط روبیو، «از هفته‌ها پیش در دستور کار بوده است.»

ترامپ به خبرنگاران گفت که او را اخراج کرده، زیرا آنچه را که در رسانه‌ها درباره‌اش خوانده، نپسندیده است. او گفت: «او عضوی از خانواده من نبود. گمان می‌کنم مدت‌ها پیش با پسرم رابطه داشت.» این زوج در دسامبر ۲۰۲۴ خبر جدایی خود را اعلام کردند. ترامپ افزود: «او به یونان رفت و کارش را هم خوب انجام می‌داد، اما آنچه درباره‌اش می‌خواندیم، مورد پسند ما نبود.»