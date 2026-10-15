یک تحلیلگر صهیونیست با اشاره به موفقیت معادلات یمن گفت ترامپ و بن سلمان در تله راهبردی یمن افتادند.

جوان آنلاین: در چارچوب تداوم تحلیل‌های محافل عبری از تحولات مربوط به درگیری عربستان و یمن، تسوی بارئیل، تحلیلگر برجسته صهیونیست در مقاله‌ای تحت عنوان «ترامپ و بن سلمان در تله استراتژیک یمن»، اعلام کرد: بعد از حملات شدید یمنی‌ها به فرودگاه ریاض که با کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن صد‌ها تن دیگر همراه بود، آن هم در شرایطی که موشک‌های رهگیر عربستان رو به پایان است، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور چیزی جز سیل پیام‌های حمایتی از متحدانش دریافت نکرد.

ترامپ در تله راهبردی یمن

این تحلیلگر صهیونیست افزود: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دوست صمیمی بن سلمان در واکنش به این حملات یمن صرفاً یک بیانیه غیر تعهدی صادر کرده و گفت که در حال بررسی اقدام علیه یمنی‌هاست؛ بدون اینکه نحوه یا زمان آن را مشخص کند.

وی تاکید کرد: در اینجا دامی که آمریکا گرفتار آن شده، به وضوح آشکار است؛ در ماه مه ۲۰۲۵ چند هفته بعد از حملات شدید آمریکا علیه یمنی‌ها در واکنش به محاصره دریایی این کشور ضد اسرائیل، ترامپ با میانجیگری عمان توافق آتش بس با یمن را امضا کرد و یمنی‌ها متعهد شدند که در ازای عدم حمله به خاک خود، به اهداف آمریکایی حمله نکنند.

در ادامه این مقاله آمده است که ماه گذشته، همزمان با پیشروی یمنی‌ها در امتداد ساحل غربی یمن به سمت باب المندب، و پس از آنکه ترامپ درخواست بن سلمان برای حمله به یمن را رد کرد، آمریکایی‌ها از توافق با یمن مبنی بر عدم حمله این کشور به اهداف آمریکایی و اسرائیلی خبر دادند.

کارشناس مذکور صهیونیست خاطرنشان کرد: بنابراین هرگونه حمله جدید ترامپ به عنوان نشانه‌ای از حمایت از متحد سعودی‌اش، نقض توافق و گسترش جبهه علیه کشتی‌های آمریکایی تلقی خواهد شد، آن هم در زمانی که جبهه خلیج فارس شعله‌ور و تنگه هرمز همچنان مختل است.

تسوی بارئیل ادامه داد:، اما حتی اگر ترامپ تصمیم به از سرگیری حملات در یمن بگیرد، و حتی اگر اوضاع مستلزم مداخله نظامی ایران نباشد، رویای سرنگونی انصارالله مستلزم حمله زمینی خواهد بود. هیچ کشوری برای چنین مداخله‌ای آماده نیست، از جمله اعضای اتحاد استراتژیک با عربستان سعودی و حتی خود این کشور.

دامی که عربستان خودش را گرفتار آن کرد

وی تاکید کرد که عربستان تهدید به پاسخ شدید علیه یمن می‌کند، اما هیچ نیرویی نمی‌تواند به طور مؤثر موشک‌ها یا پهپاد‌های پرتاب شده توسط یمنی‌ها را متوقف کند. حتی اگر عربستان بتواند مناطقی که یمنی‌ها در ساحل غربی بر آن مسلط شده‌اند را مجدداً به سیطره خود در بیاورد، این امر برای پایان دادن به جنگ کافی نیست.

این تحلیلگر صهیونیست با اشاره به شکاف بزرگ میان گروه‌های مزدور عربستان در یمن و عدم انسجام و اتحاد آنها تصریح کرد که در عمل، عربستان سعودی نیروی انسانی یمنی را در اختیار دارد، اما لزوماً ارتشی تحت فرماندهی آن نیست که قادر یا مایل به اجرای طرحی باشد که توسط آن دیکته شده است.

در ادامه این یادداشت آمده است که مسیر دیپلماتیک نیز دلسرد کننده بوده و چشم اندازی برای آن وجود ندارد. همچنین هرگونه اقدام دیپلماتیک که آتش‌بس را تصریح کند، به این معنی است که یمنی‌ها در مناطقی که در شهر‌های ساحلی کنترل می‌کنند، باقی می‌مانند و هرگونه پیشروی، عربستان سعودی را مجبور به دادن امتیاز می‌کند.

تسوی بارئیل خاطرنشان کرد که هرگونه توافقی برای آتش بس مطالبات مالی هنگفت یمنی‌ها را به عربستان تحمیل خواهد کرد و مهمتر از همه، شرایط سیاسی که در این توافق تحمیل می‌شود، به جنبش انصارالله مشروعیتی به عنوان یک دولت در سطح بین المللی می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر آن اخیراً صحبت‌هایی درباره میانجی‌گری ایران مطرح شده و عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور چند روز قبل در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان پیشنهاد کمک به حل این درگیری از طریق راهکار سیاسی را داد. بنابراین، این میانجی‌گری می‌تواند ایران را به عنوان شریکی در حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای به تصویر بکشد.

کارشناس مذکور صهیونیست در پایان تاکید کرد که البته ایران همواره گفته که هیچ سیطره‌ای بر یمنی‌ها ندارد و آنها خودشان تصمیم می‌گیرند و رفتارشان هم همین را نشان می‌دهد؛ بنابراین حتی اگر عربستان مایل به راهکار دیپلماتیک باشد، به نظر نمی‌رسد که یمنی‌ها در شرایط کنونی به آتش بس فکر کنند.