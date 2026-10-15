ترک سالن اجلاس سیکا توسط هیئت ایران هنگام سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به هفتمین اجلاس سران «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (سیکا) به سرپرستی کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه در امور حقوقی و بین المللی، و دوازده هیات دیگر (از مجموع ۲۸ هیئت) هنگام سخنرانی رئیس رژیم صهیونسیتی، به نشانه اعتراض سالن اجلاس را ترک کردند.

به گزارش تسینم، این اقدام، بازتاب گسترده‌ای در اجلاس داشت، به گونه‌ای که نیمی از هیئت‌ها مخالفت خود را با رژیم نشان دادند. صحنه این اجلاس، بار دیگر نشان از انزوای رژیم صهیونسیتی بود.

هیئت‌های ایران، فلسطین، پاکستان، عربستان، ترکیه، عراق، مصر، کویت، قطر، اردن، مالزی، اندونزی و بنگلادش از جمله هیات‌های بودند که سالن را ترک کردند.