وزیر بهداشت: آمبولانس باید فقط برای انتقال بیماران و نجات جان انسان استفاده شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از آمبولانس‌ها گفت: آمبولانس باید در خدمت نجات جان انسان‌ها باشد و استفاده از آن برای هر هدف دیگری، جز مأموریت‌های مرتبط با انتقال بیمار و ارائه خدمات درمانی، قابل قبول نیست.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در مراسم ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی کشور، با اشاره به نقش نیرو‌های سلامت در شرایط بحرانی و جنگ اظهار کرد: کادر درمان در روز‌های جنگ با به خطر انداختن جان خود، برای نجات جان مردم تلاش کردند و این ایثار و فداکاری مایه افتخار جامعه سلامت کشور است.

وی با بیان اینکه آمبولانس نقش مهمی در افزایش شانس نجات بیماران و مصدومان دارد، افزود: گاهی انتخاب مسیر و مرکز درمانی مناسب، حتی اگر فاصله بیشتری داشته باشد، می‌تواند در کاهش مرگ‌ومیر مؤثر باشد، بنابراین نباید بیمار را در مراکزی که توانایی ارائه خدمات تخصصی و کافی ندارند، معطل کرد.

ظفرقندی ادامه داد: در انتقال بیماران و مصدومان باید اقدامات درمانی ضروری در مسیر انجام شود و بیمار در سریع‌ترین زمان ممکن به بیمارستانی برسد که امکانات و نیروی انسانی لازم برای درمان او را در اختیار دارد.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با حوادث و بحران‌ها گفت: تجربه شرایط جنگی نشان داده است که نظام درمان باید متناسب با شرایط، انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد و با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، امکان ارائه سریع‌تر خدمات به مجروحان را فراهم کند.

وی با اشاره به تجربه ایجاد بیمارستان‌های صحرایی در دوران جنگ افزود: در شرایطی که انتقال مجروحان به مراکز درمانی زمان‌بر بود، با ایجاد مراکز درمانی در نزدیکی مناطق عملیاتی، امکان رسیدگی سریع‌تر به مصدومان فراهم شد.

به گفته وی، این تجربه نشان می‌دهد که سازماندهی خدمات درمانی و کاهش زمان دسترسی به مراقبت‌های ضروری، در نجات جان بیماران اهمیت اساسی دارد.

ظفرقندی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ناوگان آمبولانس کشور اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و همکاری استان‌ها، روند ارتقای ظرفیت اورژانس در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک با تأمین آمبولانس‌های جدید، توان خدمت‌رسانی به مردم افزایش یابد.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم خدمات سلامت در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی نظام سلامت، خدمت‌رسانی به مردم است و این مسیر با پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌های درمانی و اورژانس ادامه خواهد یافت.

۸۴ آمبولانس جدید به ناوگان درمانی و اورژانس کشور افزوده شد

با رونمایی از ۸۴ دستگاه آمبولانس جدید با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این خودرو‌ها برای مأموریت در مراکز درمانی و اورژانس پیش‌بیمارستانی به استان‌های کشور ارسال شدند و شمار آمبولانس‌های جدید واردشده به چرخه مأموریت در دولت چهاردهم به ۹۰۰ دستگاه رسید.

این آمبولانس‌ها به تجهیزات مراقبتی، درمانی و احیای پیشرفته مجهز شده‌اند که به گفته مسئولان، توسط متخصصان داخلی توسعه یافته و ساخته شده‌اند.

همچنین تمامی این خودرو‌ها با هدف ارتقای ایمنی بیماران، مصدومان و کادر درمان، تحت آزمون‌های تصادف قرار گرفته‌اند و از بدنه مقاوم برای حفاظت از سرنشینان برخوردارند.

بخشی از آمبولانس‌های جدید به مراکز درمانی و بخش دیگر به مراکز اورژانس و پیش‌بیمارستانی اختصاص یافته‌اند تا پس از استقرار، وارد چرخه مأموریت شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت پیش‌تر با اشاره به عقب‌ماندگی حدود ۱۵ ساله در توسعه ناوگان آمبولانس کشور، نیاز فعلی را حدود پنج هزار دستگاه اعلام کرده بود.

طاهر موهبتی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ناوگان اورژانس گفته بود که تأمین آمبولانس‌های کافی و استاندارد، نقش مهمی در انتقال ایمن بیماران، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و افزایش آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری دارد.