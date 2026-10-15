کد خبر: 1384852
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
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زلنسکی: برای توقف حملات به زیرساخت‌های روسیه شرط دارم/ ترامپ عاشق پوتین است

3 رئیس‌جمهور اوکراین که نسبت به توافق گازوئیلی مسکو و واشنگتن خشمگین شده، گفت که رئیس‌جمهور آمریکا عاشق همتای روسی خود است.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین صبح پنجشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز گفت: کی‌یف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر خواهد گرفت. محدودیت حمله به پالایشگاه‌ها برداشته شد؛ دیگر تمام شد.

به گزارش ایسنا، وی گفت تنها در صورتی با توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه موافقت خواهد کرد که در مقابل، موشک‌های رهگیر بیشتری برای سامانه‌های پاتریوت ساخت آمریکا دریافت کند. او تأمین این موشک‌ها را «حداقل» امتیاز قابل‌قبول برای توقف حملات دانست.

رئیس‌جمهور اوکراین درباره توافق گازوئیل روسیه و آمریکا و ادعای اخیر طرف آمریکایی مبنی بر آتش‌بس در حوزه انرژی ادعا کرد: من به افراد نظامی خودم گفتم که در طول آتش‌بس انرژی، ما به پالایشگاه‌های روسیه یا هر چیز مرتبط با گازوئیل حمله نخواهیم کرد، زیرا حتی اگر حق با ما باشد، که حق با ماست، کسی خواهد گفت که ما آتش‌بس انرژی را نقض کرده‌ایم. من نمی‌خواهم این بازی را انجام دهم. به همین دلیل است که به مدت سه روز، ما به هیچ یک از زیرساخت‌های انرژی یا گازوئیل روسیه حمله نکردیم.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم در هیچ معامله گازوئیلی دخیل باشیم. من نمی‌خواهم در این باره درگیر باشم. اگر روسیه به ما حمله کند، ما پاسخ خواهیم داد. این قانون ماست. ما را در هیچ معامله گازوئیلی دخیل نکنید. 

زلنسکی با طرح درخواست قدیمی خود مبنی بر دریافت موشک‌های پاتریوت گفت: من به روسیه حمله نمی‌کنم به دلیل اینکه آمریکا از من خواست که این اقدام را انجام ندهم، اما روسیه به من حمله خواهد کرد. اگر ایالات متحده چیزی برای دفاع به من بدهد، منصفانه است. این حداقل چیزی است که می‌خواهم و وقتی این را می‌پرسم، جواب آنها مسدود کردن استارلینک است.

زلنسکی گفت: من فکر می‌کنم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مردی است که آشکارا و با صدای بلند در مورد این موضوع صحبت می‌کند؛ اینکه او عاشق افرادی مانند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه است و به چنین افرادی احترام می‌گذارد.

رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه تاکید کرد: برای ترامپ افرادی که می‌توانند ۲۰ سال، ۳۰ سال، ۴۰ سال رهبر باشند بدان معناست که آنها بسیار قوی هستند، زیرا می‌توانند قدرت را در دست داشته باشند.

زلنسکی درباره برخی گزارش رسانه‌ها مبنی بر تهدید واشنگتن درباره قطع تبادل اطلاعاتی با کی‌یف گفت: ما پیامی دریافت کردیم که می‌گفت حمله نکنید، زیرا ممکن است در رابطه با دریافت و ارسال اطلاعات مشکلی ایجاد شود. می‌توانم بگویم که آمریکایی‌ها گفتند در برخی سطوح مشکلات فناوری وجود دارد، اما در سطح نظامی آنها پیشتر گفتند که اگر ما متوقف نشویم، اطلاعات را مسدود می‌کنند. وقتی این موضوع با تصمیم استارلینک که صد در صد تصمیم طرف آمریکایی بود، همراه می‌شود، مشکلات بزرگی ایجاد می‌کند.

اگرچه دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود بیان کرد که ایالات متحده همچنان به اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین ادامه می‌دهد، اما یکی از مقامات دولت او عصر چهارشنبه در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری سمافور تاکید کرد که این ایده به‌طور فعال در داخل کاخ سفید مورد بحث قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، یک مقام آگاه که هویت خود را فاش نکرد، شامگاه سه‌شنبه به نشریه پالتیکو گفت: آمریکایی‌ها به اوکراینی‌ها گفتند که به دلیل شرایط بد آب و هوایی هیچ هشداری بابت شلیک موشک‌های روسی داده نشده است؛ توجیهی که در کی‌یف به عنوان دلیل کافی تلقی نمی‌شود و بنابراین بسیاری نگرانند که شاید این اتفاق اصلا رخ نداده باشد.

برچسب ها: زلنسکی ، ترامپ ، پوتین
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