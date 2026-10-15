اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش بارش تا ۲۶ مهرماه، افزایش بارش از مناطق غربی در پایان این بازه همچنین تجربه سرمای پاییزی از اواسط آبان خبر داد و نسبت به لزوم آمادگی در برابر سیلاب تاکید کرد.

جوان آنلاین: بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان تهران تا ۲۶ مهرماه انتظار کاهش بارش به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد، اما در پایان این بازه زمانی افزایش بارش از مناطق غربی آغاز می‌شود و طی سه هفته بعد تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵، گذر امواج بارشی از روی استان و افزایش بارش از میانگین بلندمدت پیش‌بینی می‌شود. این افزایش بارش در بخش‌های شمالی محسوس‌تر خواهد بود.

طی هفته پنجم و ششم انتظار تعدیل امواج بارشی از استان وجود دارد که برای این دو هفته بارش در حد نرمال تا بالاتر از نرمال مورد انتظار است.

از آنجا که اگر بارش‌های ابتدای فصل گسترده و فراگیر باشد، ممکن است هنوز آمادگی‌های لازم برای مواجهه با تغییر فصل و رخداد پدیده‌های هواشناسی و جلوگیری از آسیب، به‌طور کامل انجام نشده باشد، لازم است اطلاع‌رسانی‌ها به‌موقع انجام شود تا آسیب و خسارت در اثر وقوع مخاطرات جوی به وجود نیاید.

همچنین احتمال آب‌گرفتگی در بعضی نقاط و جاری شدن روان‌آب و حتی همراه شدن روان‌آب با گل و رسوبات انباشته‌شده روی سطح زمین وجود دارد بنابراین با دیدگاه احتمال رخداد سیلاب و همراه آوردن گل و پسماندها، احتمال خسارت و آسیب‌های مختلفی در مناطق شهری و غیرشهری استان وجود دارد که برنامه‌ریزی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

از طرفی در بارش‌های هفته‌های آینده در بعضی ساعات، ناپایداری‌های جوی موجب رعد و برق و وزش باد‌های شدید و طوفان تندری می‌شود؛ به‌طوری که حتی رخداد صاعقه و بارش تگرگ نیز مورد انتظار است. از این رو خطر آسیب‌های ناشی از طوفان مانند از بین بردن تعادل، سقوط، پرتاب و شکستن اشیاء، درختان و … افزایش می‌یابد که می‌باید اقدامات لازم جهت کاهش آسیب و خسارت مدنظر قرار گیرد.

پیش‌بینی دمای هوای تهران طی شش هفته آینده

در هفته اول و دوم میانگین دمای هوای استان بالاتر از نرمال مورد انتظار است و هفته‌های سوم تا ششم میانگین دمای هوای استان در حد نرمال تا کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود؛ به‌طوری که در هفته‌های چهارم و پنجم کاهش دما در مناطق شمالی و جنوبی، می‌تواند تنش دمایی و سرمای زودرس پاییزه را در پی داشته باشد.

از این رو نه تنها امکان سرمازدگی و آسیب به محصولات زراعی و باغی وجود دارد بلکه لزوم هوشیاری و رصد مداوم تغییرات دما در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته را الزامی می‌کند. برای مدیریت حامل‌های انرژی مانند گاز و برق و سوخت گازوئیل هم باید آمادگی لازم به وجود آید و برنامه‌ریزی عملیاتی با در نظر گرفتن شرایط بحرانی انجام شود.

از طرفی این شرایط با گذر متناوب امواج بارشی و ناپایداری‌های دینامیکی از روی استان تهران، می‌تواند نویدبخش بارش‌های سرد و حتی برف به‌ویژه در نیمه شمالی استان تهران باشد.

بخش سلامت و پزشکی:

در تمام مناطق استان به‌ویژه در بخش‌های شمالی هنگام بارندگی، رعدوبرق و در بخش‌های جنوبی هنگام وزش باد شدید و گرد و خاک، کاهش حضور در فضای باز و رعایت ملاحظات ایمنی و تنفسی باید مورد توجه باشد. در زمان انتظار رخداد ناپایداری‌های جوی، از حضور در ارتفاعات و نقاط مستعد آب‌گرفتگی پرهیز شود و احتیاط کامل در عبور از مسیر‌های کوهستانی مدنظر باشد. افراد مبتلا به آلرژی و آسم در دوره‌های تشدید علائم، مواجهه با عوامل محرک حساسیت را کاهش دهند.

بخش کشاورزی:

با توجه به پیش‌بینی تداوم دمای بیش از نرمال طی هفته آینده در بخش عمده استان به‌ویژه در نیمه جنوبی، بر مدیریت آبیاری، کاهش تنش گرمایی، پایش آفات و مراقبت از دام و طیور تأکید می‌شود.

از هفته دوم به بعد در تمام استان به‌ویژه در نیمه شمالی، زمان‌بندی عملیات کشاورزی، مدیریت رواناب و پایش بیماری‌ها با توجه به بارش‌های مقطعی اهمیت دارد. آمادگی برای مدیریت رواناب، جلوگیری از فرسایش خاک، آبخیزداری و ذخیره و بهره‌برداری حداکثری از بارش‌های مؤثر ضروری است. همچنین زهکشی مزارع برای جلوگیری از غرقاب آماده شود.

بخش آب:

- آماده‌سازی برای سیلاب: لایروبی زهکش‌ها، کانال‌ها و رودخانه‌ها، پاکسازی پسماندها، بازسازی سدها، سیل‌بند‌ها و شبکه‌های زهکشی انجام شود. آمادگی در حوضه‌های پرخطر به‌ویژه مناطقی که سابقه رخداد سیل دارند، باید مناسب‌تر باشد.

- بهره‌برداری از سدها: پایش روزانه ورودی سدها، ذخیره‌سازی آب در صورت وجود ظرفیت، کنترل رسوب و برنامه‌ریزی رهاسازی تدریجی آب در صورت وقوع سیل برای کنترل سیلاب انجام شود و توجه به رواناب گل‌آلود و واریزه‌هایی که می‌تواند آبگیری را مختل کند، لازم است.

- تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها: از بارش‌ها به‌طور مستمر برای تغذیه آبخوان‌ها استفاده شود و این اقدام با پیش تصفیه و کنترل رسوب برای جلوگیری از گرفتگی راه‌آب‌ها انجام گیرد.