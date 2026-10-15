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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اولین جنجال سخنگوی جدید ترامپ؛ ادعای وکالت بدون مجوز

3 گزارش‌ها نشان می‌دهد سخنگوی جدید کاخ سفید در حالی خود را وکیل معرفی کرده که هیچ مجوزی برای آن وجود ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از ان‌تی‌وی، کتی زکریا، سخنگوی جدید دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا به خاطر رزومه‌اش مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، کتی زکریا، کمی پس از اولین حضورش در کاخ سفید، تحت فشار زیادی قرار گرفت.

طبق تحقیقات واشنگتن پست و دیگر رسانه‌های آمریکایی، زکریا در رزومه خود اظهارات نادرستی داشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این زن ۴۱ ساله خود را «وکیل» می‌نامد، اگرچه ظاهراً مجوز وکالت در ایالات متحده را ندارد.

سازمان اخلاق‌مداری «کمپین پاسخگویی» از کانون وکلای ایالت کالیفرنیا خواست تا تحقیقاتی را در این باره آغاز کند.

زکریا در دانشگاه پپرداین حقوق خوانده و به عنوان دستیار یک استاد حقوق کار می‌کرد. رزومه او هیچ نشانه‌ای از داشتن مجوز وکالت در ایالات متحده ندارد. با این حال، طبق گزارش‌های رسانه‌ها، این مفسر سابق فاکس نیوز بار‌ها در برنامه‌های تلویزیونی و آنلاین خود را «وکیل» خطاب کرده است.

طبق پروفایل لینکدین او، زکریا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ برای یک شرکت حقوقی در پکن کار می‌کرد.

روز سه‌شنبه روزنامه‌نگاری از ترامپ پرسید که سخنگوی جدیدش در کدام ایالت آمریکا آزمون وکالت خود را داده است.

سخنگوی ترامپ پاسخ داد: وقتی به چین نقل مکان کردم. با این حال، بسیار بعید است که او در چین در این آزمون شرکت کرده باشد. آزمون‌های وکالت در آمریکا فقط در حوزه‌های قضایی هر ایالت برگزار می‌شود و برای پذیرش در کانون وکلا در چین، او به تابعیت چین نیاز داشت.

زکریا بعداً به نیویورک‌تایمز گفت که به دلیل صدای بالگرد ریاست‌جمهوری، سؤال خبرنگار را اشتباه شنیده و تصور کرده است که از او پرسیده‌اند پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده حقوق کجا بوده است.

بررسی گاردین نشان می‌دهد نام زکریا در فهرست وکلای دارای مجوز در ۳۸ ایالت آمریکا، همچنین واشنگتن دی‌سی و جزایر ویرجین آمریکا که اطلاعات عمومی آنها در دسترس بوده، ثبت نشده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از فردی آگاه گزارش داد که زکریا پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده حقوق دانشگاه پپرداین در سال ۲۰۱۱، در آزمون وکالت کالیفرنیا شرکت کرده، اما در آن قبول نشده است.

زکریا در اظهاراتی بعدی مدعی شد که در حوزه حقوق معاملات بین‌المللی فعالیت کرده و «تمام صلاحیت‌های لازم» را داشته است.

با این حال، کاخ سفید مشخص نکرده که آیا او در آزمون وکالت هیچ‌یک از ایالت‌های آمریکا قبول شده است یا خیر.

طبق قوانین کالیفرنیا، معرفی خود به‌عنوان فردی که حق فعالیت حقوقی دارد، در حالی که عضو فعال کانون وکلای این ایالت نیست، می‌تواند مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی تا هزار دلار و حبس تا یک سال در پی داشته باشد.

زکریا روز سه‌شنبه اولین حضور خود را در اتاق کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید انجام داد. او تنها پس از چند دقیقه کنفرانس را به پایان رساند.

وی جانشین کارولین لیویت شده است که تابستان سال جاری طبق اظهارات خود برای گذراندن وقت بیشتر با خانواده‌اش از این سمت کناره‌گیری کرد.

پیش از این، زکریا برای Trump Media and Technology، گروه پشت پلتفرم رسانه اجتماعی Truth رئیس جمهور، کار می‌کرد. زکریا نیز مانند لیویت، از حامیان سرسخت جنبش MAGA ترامپ است.

در گذشته، وی به عنوان مفسر برای رسانه‌های محافظه‌کار مانند فاکس نیوز کار می‌کرد، جایی که به عنوان وکیل معرفی شد.

وی نقش ارتباطات کاخ سفید را در زمان دشواری بر عهده می‌گیرد. طبق نظرسنجی‌ها، حزب جمهوریخواه ترامپ در انتخابات کنگره در ماه نوامبر با شکست‌های سنگینی رو‌به‌رو هستند.

برچسب ها: سخنگوی کاخ سفید ، ترامپ ، آمریکا
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