کد خبر: 1384840
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله موشکی یمن به نجران و جازان

3 ارتش یمن دقایقی پیش پایگاه‌های نظامی و تاسیسات نفتی عربستان در مناطق نجران و جازان (جنوب عربستان) را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، همزمان با اصابت این موشک‌ها، آژیر‌ها در مناطق مرزی نجران و جازان به صدا درآمده است.

ارتش یمن دیشب در بیانیه‌ای اعلام کرد، ۴۲ حمله هوایی عربستان در مناطق مختلف این کشور طی ساعات گذشته به ثبت رسیده است.

بر اساس این بیانیه، صنعا، استان تعز، استان لحج و جزیره میون از جمله مناطقی بودند که حملات هوایی عربستان بر آنها متمرکز بوده است.

همچنین سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی از آغاز تشدید تنش تاکنون به ۲ هزار و ۳۲۳ مورد رسیده است.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروز‌های بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

برچسب ها: حمله موشکی ، یمن ، عربستان
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