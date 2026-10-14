کد خبر: 1384825
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه عبری: ضعف عربستان در جنگ با یمن نمایان شد

6 یک رسانه عبری نوشت: میلیارد‌ها دلار عربستان در بخش نظامی، قدرت این کشور را فقط روی کاغذ نمایان کرده است.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای در این رابطه به شکست‌ها و ضعف‌های رژیم متجاوز سعودی در مقابل حملات تلافی جویانه یمن پرداخت.

به گزارش تسنیم، در مقدمه این مقاله آمده است: عربستان سعودی میلیارد‌ها دلار در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری می‌کند و روی کاغذ قدرت عظیمی به نمایش می‌گذارد، اما تهدید حوثی‌ها (نیرو‌های مسلح یمن) مشکلات ساختاری ریشه دوانده از دهه‌ها پیش را آشکار کرده است: ثروتی هنگفت که نقاط ضعفی را به بار می‌آورد، حملاتی که به دستاورد‌های دائمی منجر نمی‌شود، و خرید‌های نظامی که جایگزین آموزش و تجربه نمی‌شود. اکنون، با آزمون وعده‌های بن سلمان برای دستیابی به شکوفایی و مشارکت کامل او در نظام بین شکست سیاست‌ها و شکست رهبری دشوار شده است.

و بعد از آن نویسنده آورده است: حملات (تلافی جویانه) مکرر حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض یکی از تناقضات اصلی در امنیت ملی عربستان سعودی را تجسیم می‌کند: یکی از کشور‌هایی که بیشتر از دیگران در جهان روی امنیت سرمایه‌گذاری می‌کند، در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود با دشواری رو‌به‌رو است و در عین حال در تبدیل قدرت نظامی خود به نیروی تهاجمی کارآمدی که دشمنانش را باز دارد، با مشکل رو‌به‌رو است.

جنگ کنونی، ضعف عربستان سعودی را نشان نمی‌دهد، بلکه مشکلات ساختاری انباشته‌شده در طول دهه‌ها را نمایان می‌کند: تنها در سال ۲۰۲۵، عربستان سعودی حدود ۸۴ میلیارد دلار برای امنیت هزینه کرده است، در مقایسه با حدود ۷ میلیاردی که ایران هزینه کرد.

این کشور دارای جنگنده‌های پیشرفته، سامانه‌های دفاع هوایی غربی و تسلیحات دقیق است. از نظر تئوری، این یک قدرت عظیم به نظر می‌رسد. اما در عمل، جنگ نشان می‌دهد که تجهیزات نظامی برابر با قدرت نظامی نیست، و قدرت نظامی امنیت را تضمین نمی‌کند.

از نگاه نویسنده تفسیر نخست، ماهیت نامتقارن تهدید است. نیرو‌های مسلح یمن به دنبال رویارویی با عربستان سعودی در سایه برتری هوایی و فناوری نیستند. در عوض، آنها از موشک‌ها و پهپاد‌های نسبتاً ارزان‌قیمت برای ضربه زدن به اهداف حساس و پرهزینه استفاده می‌کنند. آنها برای دستیابی به دستاورد‌های راهبردی نیازی به شکست دادن ارتش عربستان سعودی ندارند. حمله به یک فرودگاه، تأسیسات نفتی یا خط لوله برای مختل کردن فعالیت اقتصادی، تضعیف حس امنیت و آشکار کردن کاستی‌های دفاعی کافی است.

یک پهپاد ارزان‌قیمت ممکن است مستلزم استفاده از یک جنگنده رهگیر بسیار گران‌قیمت باشد، و حملات مکرر ذخایر جنگنده‌های رهگیر را فرسوده می‌کند و ریاض را ناچار می‌سازد که درباره آنچه از آن دفاع می‌کند تصمیم بگیرد.

در مورد عربستان سعودی، این نابرابری عمیق‌تر بروز می‌کند. عربستان سعودی کشوری ثروتمند است که تلاش می‌کند به قطبی جهانی برای سرمایه‌گذاری، گردشگری، هوانوردی و فناوری تبدیل شود و به ثبات و احساس امنیت نیاز دارد. در مقابل، رقبای آن می‌توانند از یک محیط اقتصادی با توسعه کمتر فعالیت کنند و هزینه‌هایی را تحمل کنند که برای این کشور بسیار گران بوده‌اند. با پیشرفت و تنوع بیشتر اقتصاد عربستان سعودی، احتمال قرار گرفتن آن در معرض حملات نیز افزایش می‌یابد.

ثروت عربستان سعودی منبع قدرت است، اما در عین حال نقطه ضعف نیز هست.

با این حال، ضعف عربستان سعودی به دفاع محدود نمی‌شود، بلکه در تهاجم نیز نمود می‌یابد. لشکرکشی در یمن در یک دهه پیش ثابت کرد که برخورداری از نیروی هوایی پیشرفته پیروزی بر دشمنی را که کمتر توانمند به نظر می‌رسد، تضمین نمی‌کند. عربستان سعودی در هدف قرار دادن بسیاری از اهداف موفق بود، اما در تبدیل برتری هوایی خود به دستاورد‌های سیاسی و نظامی پایدار با دشواری رو‌به‌رو شد. حوثی‌ها (نیرو‌های مسلح یمن) خود را با شرایط سازگار کردند، توانمندی‌های خود را توزیع کردند و توانایی خود را برای تهدید این کشور حفظ نمودند.

تا به امروز، ریاض با معضل بزرگی رو‌به‌رو است: پرهیز از پاسخ ممکن است بازدارندگی را تضعیف کند، در حالی که تشدید تنش ممکن است دامنه جنگ را گسترش دهد و آسیب‌های وارد شده به جبهه داخلی عربستان سعودی را افزایش دهد.

تفسیر دیگری به نحوه ساختاریافتگی ارتش عربستان سعودی مربوط می‌شود. در طول سال‌ها، معاملات تسلیحاتی صرفاً به معنای کسب توانمندی‌ها نبوده‌اند، بلکه ابزاری دیپلماتیک برای تحکیم روابط با دولت (تروریست) آمریکا و اروپا و نمادی از ابهت و قدرت نیز بوده‌اند.

با این حال، یک ارتش کارآمد تنها با کیفیت جنگنده‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی‌اش سنجیده نمی‌شود، بلکه به کادر‌های انسانی ماهر، سامانه‌های فرماندهی و کنترل یکپارچه، اطلاعاتی باکیفیت بالا، ابتکار عمل در سطوح میانی و توانایی سازگاری سریع با دشمن متغیر نیاز دارد.

در این حوزه‌ها، ارتش‌های خلیج فارس از محدودیت‌های ساختاری رنج می‌برند که شامل اتکا به کارشناسان خارجی، تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری و دشواری یکپارچگی میان شاخه‌های نظامی است.

خرید‌های تسلیحاتی اضافی نمی‌تواند جایگزین آموزش، تجربه عملیاتی و فرهنگ سازمانی مناسب شود.

علاوه بر این، اتکا به حمایت خارجی نیز به این مشکلات افزوده می‌شود. عربستان سعودی همچنان در حوزه‌های حیاتی به ایالات متحده آمریکا وابسته است، اما جنگ نشان داد که واشنگتن لزوماً آماده نیست تا از تمام قدرت خود برای محافظت از منافع عربستان سعودی استفاده کند.

گرایش به سوی پاکستان، ترکیه و دیگر شرکا با هدف تقویت حفاظت صورت می‌گیرد، اما حتی این محافظت نیز جزئی است. هرچه نیاز ریاض به کمک‌های خارجی بیشتر شود، شکاف میان جاه‌طلبی‌اش برای رهبری منطقه و توانایی‌اش در دفاع از خود عمیق‌تر می‌گردد.

این بحران پیامد‌های سیاسی نیز دارد. محمد بن سلمان قدرتی بی‌سابقه را متمرکز کرده و خود را به عنوان شخصیتی معرفی کرده که امنیت و شکوفایی شهروندان سعودی را تضمین خواهد کرد. جنگ هم‌زمان هر دو وعده را به در بوته آزمایش می‌گذارد. هرچه هم‌گرایی با نظام بیشتر شود، تفکیک میان شکست سیاست‌ها و شکست رهبری دشوارتر می‌شود.

این موضوع لزوماً به معنای خطر قریب‌الوقوع فروپاشی نظام نیست، اما ادامه جنگ ممکن است اعتماد به توانایی آن در عمل به وعده‌هایش را تضعیف کند.

پارادوکس عربستان سعودی در این حقیقت نهفته است که این کشورصد‌ها میلیارد دلار در امنیت خود سرمایه‌گذاری کرده، اما ناچار است از دیگران درخواست حفاظت کند، در حالی که رقبایش که بسیار کمتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قادرند بهای راهبردی سنگینی را بر آن تحمیل کنند.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، توان نظامی
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