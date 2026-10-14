افزایش حساسیت دیدار رفت بارسلونا و رئال مادرید در لالیگا که سوم آبان برگزار می‌شود، سبب شده مقامات امنیتی برای مقابله با هر گونه شورش و درگیری بالاترین تدابیر امنیتی را برای این مسابقه درنظر بگیرند.

جوان آنلاین: شمارش معکوس برای رویارویی بارسلونا و رئال مادرید در هفته دهم لالیگا که سوم آبان برگزار خواهد شد، شروع شده است. ال‌کلاسیکوی رفت، دیگر صرفا یک نبرد فوتبالی برای کسب صدرنشینی در لالیگا نیست. این بازی به یک بمب ساعتی تبدیل شده که مقامات اسپانیایی را مجبور کرده است تا سطح هشدار را به بالاترین حد خود برسانند.

به گزارش ایرنا، کمیته دائمی کمیسیون دولتی مبارزه با خشونت، نژادپرستی، بیگانه هراسی و عدم تحمل در ورزش اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که بازی ۲۵ اکتبر در نیوکمپ اسپاتیفای اکنون رسماً «پرخطر» است.

این رده‌بندی برای حساس‌ترین بازی‌های تقویم در نظر گرفته شده است. این حساسیت با شکایات مکرر رئال مادرید از تصمیمات داوری در دو هفته گذشته لیگ اسپانیا تشدید شده است.

موندو دپورتیوو گزارش داد: منابع می‌گویند مقامات یک طرح امنیتی سختگیرانه‌تر برای این بازی حساس تدوین کرده‌اند. واحد‌های ویژه پلیس اضافی قبل، حین و بعد از مسابقه، در داخل و خارج از جایگاه‌های نیوکمپ مستقر خواهند شد تا از شورش یا نقاط تحریک‌آمیز در بین هواداران محافظت کنند و مطمئن شوند که اولین ال کلاسیکوی فصل با خیال راحت برگزار می‌شود.